Din cuprinsul articolului Relația Trump-Kim Jong Un, reluată în atenție

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că liderul nord-coreean Kim Jong Un a răspuns pozitiv unei inițiative de dialog, după ce a ordonat Pentagonului să reducă amploarea exercițiilor militare comune ale Statelor Unite cu Coreea de Sud, relatează Reuters și EFE.

Întrebat de jurnaliști la Casa Albă de ce Kim Jong Un nu a reacționat public la mesajul său de duminică, prin care anunțase reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud, Trump a susținut că liderul nord-coreean a făcut-o.

„A făcut-o”, a răspuns Trump, fără să ofere alte detalii despre reacția lui Kim Jong Un.

Președintele american a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu liderul de la Phenian în timpul primului său mandat, când cei doi s-au întâlnit și au făcut schimb de scrisori.

„Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mult respect și ne-am întâlnit în numeroase ocazii, de fapt, au fost două ocazii principale, am vorbit și am petrecut ceva timp. Eu îl înțeleg pe el. El mă înțelege pe mine”, a spus Trump.

Relația dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost una dintre temele importante ale primului mandat al președintelui american. Cei doi lideri s-au întâlnit în cadrul unor summituri și au purtat ulterior corespondență.

În al doilea mandat al lui Trump, relația cu Phenianul a primit mai puțină atenție, iar negocierile privind programul nuclear nord-coreean au rămas blocate.

Noua declarație a președintelui american vine după ce acesta a anunțat că Pentagonul trebuie să reducă „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud.