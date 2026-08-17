International

Donald Trump face un nou pas către Kim Jong Un. Mesajul transmis de liderul nord-coreean

Comentează știrea
Donald Trump face un nou pas către Kim Jong Un. Mesajul transmis de liderul nord-coreeansursa: Truth Social
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că liderul nord-coreean Kim Jong Un a răspuns pozitiv unei inițiative de dialog, după ce a ordonat Pentagonului să reducă amploarea exercițiilor militare comune ale Statelor Unite cu Coreea de Sud, relatează Reuters și EFE.

Întrebat de jurnaliști la Casa Albă de ce Kim Jong Un nu a reacționat public la mesajul său de duminică, prin care anunțase reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud, Trump a susținut că liderul nord-coreean a făcut-o.

„A făcut-o”, a răspuns Trump, fără să ofere alte detalii despre reacția lui Kim Jong Un.

Președintele american a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu liderul de la Phenian în timpul primului său mandat, când cei doi s-au întâlnit și au făcut schimb de scrisori.

„Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mult respect și ne-am întâlnit în numeroase ocazii, de fapt, au fost două ocazii principale, am vorbit și am petrecut ceva timp. Eu îl înțeleg pe el. El mă înțelege pe mine”, a spus Trump.

Relația Trump-Kim Jong Un, reluată în atenție

Relația dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost una dintre temele importante ale primului mandat al președintelui american. Cei doi lideri s-au întâlnit în cadrul unor summituri și au purtat ulterior corespondență.

În al doilea mandat al lui Trump, relația cu Phenianul a primit mai puțină atenție, iar negocierile privind programul nuclear nord-coreean au rămas blocate.

Noua declarație a președintelui american vine după ce acesta a anunțat că Pentagonul trebuie să reducă „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud.

Stiri calde

23:57 - Ce să pui în aspirator pentru un miros plăcut în toată casa. Trucul simplu care împrospătează aerul

23:48 - Case scoase la vânzare cu mai puțin de 20.000 de euro și oportunități de afaceri. Satul care caută locuitori

23:40 - Viorica Dăncilă, tir de acuzații la adresa lui Bolojan :„E complet desprins de realitatea din România”

23:29 - Zborurile medicale de noapte, suspendate la Strasbourg din cauza dronelor folosite pentru livrări ilegale

23:20 - Donald Trump face un nou pas către Kim Jong Un. Mesajul transmis de liderul nord-coreean

23:07 - Întâlnirea Bolojan – Tănăsescu, analizată de Toni Neacșu. De ce spune că afectează credibilitatea CCR

HAI România!

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Proiecte speciale