Armata lui Vladimir Putin recrutează de unde poate militari pentru războiul său împotriva Ucrainei și a păcălit cel puțin 18 americani pentru a lupta de partea sa, potrivit unor dezvăluiri făcute de The New York Post.

Moscova a pierdut 1,5 milioane de militari, dintre care circa 500.000 sunt morți, de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, conform estimărilor britanice, așa că recrutează agresiv străini pentru a-și susține efortul de război.

Cei mai mulți sunt trimiși în linia întâi, unde sunt în mare parte carne de tun, fiind rapid uciși de dronele, soldații sau artileria din Ucraina.

„A devenit o întreagă industrie și este foarte profitabilă. Rusia are 30.000-40.000 de victime în fiecare lună și nu mai este capabilă să își acopere pierderile”, a declarat Vitali Matvienko, care conduce un proiect de stat ucrainean privind capitularea Rusiei.

„Recrutează străini, îi trimit la război, iar când sunt uciși, moartea lor nu creează nicio reacție negativă în societatea rusă. În majoritatea cazurilor, familiile recruților străini uciși nu primesc compensațiile pe care ar trebui să le primească.”

Agenți din întreaga lume au fost mobilizați și folosesc reclame direcționate pe Facebook, TikTok și Telegram pentru a profita de cei săraci, vulnerabili și obsedați de ideologie - câștigând 24.000 de dolari per recrut, plus o parte din salariu.

Printre cei păcăliți s-a numărat și Seth William Baker, un caporal din Gilbert, Arizona, care a servit ca specialist în combustibil vrac în cadrul Grupului 4 Logistică Maritimă. A fost ucis pe linia întâi la vârsta de 23 de ani, la doar trei luni după înrolare.

Oficialii din domeniul securității ucrainene au identificat aproape 29.000 de străini din 135 de țări diferite - inclusiv Coreea de Nord, Kenya și Ghana - care luptă pentru Rusia, dar subliniază că cifra reală este semnificativ mai mare. Oficialii spun că mulți sunt păcăliți online.

Acesta a fost cazul lui Baker, care s-a înrolat în Marina americană la vârsta de 18 ani și a câștigat Medalia Națională pentru Serviciul în Apărare.

Dar, după ce a refuzat să se vaccineze împotriva COVID atunci când Departamentul Apărării l-a făcut obligatoriu pentru toți membrii serviciului, a fost eliberat din Corpul Pușcașilor Marini.

Apoi a fost îndoctrinat online de propaganda rusă și manipulat să se alăture războiului lui Putin.

„Există multe motive pentru care am venit aici, dar unul dintre marile puncte de cotitură a fost când eram caporal”, a spus Baker într-un videoclip înregistrat în interiorul unui buncăr rusesc.

„Au venit cu mandatul vaccinării împotriva COVID în armată. Sunt câțiva dintre noi – din păcate, nu foarte mulți – care au spus: «Nu-l vom accepta». Se vorbește atât de mult despre libertate în America, dar nu și pentru unii dintre noi, presupun.”

Matvienko a spus că cazul lui Baker este tipic pentru tipul de persoană pe care Rusia caută să o recruteze.

„A fost eliberat din serviciul militar, nu a reușit să intre într-o academie de poliție și, aparent, s-a chinuit să-și găsească locul în societatea americană. Seth era evident un tânăr susceptibil la influență”, a spus el.

Nu este singurul. Serviciile de informații ucrainene au identificat alți 17 americani care s-au înrolat în armata rusă.

Fostul consilier municipal din Massachusetts, Wilmer Puello-Mota, care era judecat pentru o acuzație de pornografie infantilă, a fugit din țară și luptă acum în războiul din Rusia.

Fostul oficial de la Holyoke, în vârstă de 30 de ani, care a servit în Forțele Aeriene Americane timp de șase ani, și-a semnat contractul de mercenar în aprilie 2024 și a fost văzut într-un videoclip de propagandă rusească plantând un steag american într-un oraș ucrainean.

„Victoria va fi a noastră”, a declarat el în rusă înainte de a-și apăra poziția. „Nu mă consider un trădător. Statele Unite și Rusia nu sunt în război.”

Problemele sale juridice au început după ce autoritățile au găsit fotografii nud cu o fată de 17 ani pe telefonul său mobil în 2020. El a fost acuzat de pornografie infantilă la acea vreme, chiar dacă încerca să susțină că credea că victima avea 22 de ani.

Puello-Mota încă luptă pentru Rusia și luna trecută a suferit răni de șrapnel la picior în urma unei explozii. Nu este clar cât de grave sunt rănile sale.

Cel mai mediatizat caz din SUA este cel al lui Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, fiul unui oficial CIA de rang înalt, care a fost ucis în războiul din aprilie 2024.

Fotografii cu Gloss purtând echipament militar de camuflaj și pozând alături de soldați ruși au apărut, spre șocul părinților săi, Juliane Gallina, pe atunci director adjunct pentru inovație digitală al CIA, și al veteranului Marinei SUA, Larry Gloss.

Se spune că se lupta cu probleme de sănătate mintală și a încetat să mai ia medicamentele înainte de a „ieși din rețea” și a reapărea ulterior în armata rusă.

Gloss a murit din cauza unei pierderi masive de sânge în timpul unui baraj de artilerie din Donețk, în timp ce încerca să ajute un soldat rus rănit, potrivit tatălui său.

Putin i-a înmânat chiar și o medalie, recunoscând servicii civile remarcabile, trimisului special american Steve Witkoff, pentru a o înmâna părinților lui Gloss.

Cel mai recent american care s-a alăturat forțelor ruse este Derek Huffman, care și-a mutat familia în Rusia pentru a scăpa de ceea ce a numit „îndoctrinarea” LGBTQ din America.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani s-a înscris pentru a lupta pentru a câștiga „respect” și a asigura cetățenia rusă pentru soția sa, DeAnna, și cele trei fiice ale lor, dar în curând s-a trezit trimis în prima linie.

„Simte că este aruncat în pragul lupilor acum și trebuie să se bazeze cumva pe credință, iar asta facem cu toții”, a spus soția sa într-un videoclip de pe YouTube, acum șters.

Însă Huffman s-a întors acasă nevătămat după un an, doar pentru a le spune susținătorilor săi că „semnase un alt contract” pentru că „victoria este aproape” pentru Rusia.

Doar că un decret rusesc din 2022 prevede că contractele militare sunt prelungite automat până la sfârșitul „operațiunii militare speciale”.

Matvienko spune că Rusia are o „atitudine foarte ciudată, aproape psihedelică, față de americani”. „Când un american ajunge brusc să lupte de partea Rusiei, devine un eveniment aproape sacru pentru propaganda rusă”, a susținut el.

„Opiniile lor sunt prezentate ca fiind extrem de importante. Sunt invitați la televizor, apar în reportaje, intervievați și purtați prin intermediul canalelor media rusești și al evenimentelor publice.”

„Propaganda rusă le prezintă ca dovadă că «oamenii din Occident înțeleg ce se întâmplă cu adevărat» sau că «americanii obișnuiți susțin Rusia»”.

Cu toate acestea, realitățile din forțele armate sunt mult diferite. Mercenarii străini au raportat că au suferit abuzuri fizice și rasiste din partea soldaților ruși alături de care ar trebui să servească.

Unii sunt trimiși în misiuni ale morții și forțați să participe la atacuri în care sunt uciși rapid, deoarece comandanții lor le văd viața ca fiind de unică folosință, în comparație cu cea a rușilor. Alții sunt forțați să lupte, chiar și atunci când sunt grav răniți.

Matvienko a adăugat că luptătorii străini sunt vizați și pentru banii lor, „o parte semnificativă din salariu fiindu-le luată”.

„Când ajung la unitățile lor militare, li se spune că trebuie să contribuie cu bani la «fondul» unității pentru a cumpăra drone, vehicule, combustibil și alte echipamente”, a spus el. „Cei care refuză pot fi bătuți sau amenințați cu executarea.”