Sylvester Stallone spune că ar fi avut dificultăți în a-și construi cariera în Hollywoodul actual, la aproape 50 de ani după succesul filmului „Rocky”, care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți actori și scenariști ai generației sale. Actorul a făcut declarația luni, 28 septembrie, într-o conversație cu jurnalista Tracy Smith, organizată de CBS Sunday Morning, în New York.

Întrebat dacă ar fi avut același succes dacă ar fi încercat să se lanseze în industria cinematografică de astăzi, Stallone a răspuns negativ. Actorul a explicat că Hollywoodul s-a schimbat, de la profilul actorilor și modul în care aceștia joacă până la temele abordate în filme. Evenimentul a avut loc în contextul lansării autobiografiei sale, „The Steps”, disponibilă începând din 29 septembrie.

În timpul discuției, Sylvester Stallone a fost întrebat dacă succesul pe care l-a cunoscut în urmă cu aproximativ cinci decenii ar mai fi fost posibil în industria cinematografică actuală.

„Nu. Este o mentalitate complet diferită. Actorii arată diferit, joacă diferit. Subiectele abordate sunt ceva cu care nu m-aș putea identifica. Nu, aș fi avut probleme”, a spus actorul, potrivit relatării despre eveniment.

Stallone a oferit și un exemplu legat de unul dintre cele mai cunoscute filme din istoria cinematografiei americane. El s-a referit la „The Godfather”, lansat în 1972, și s-a întrebat cum ar fi fost distribuit astăzi.

„Dacă ai încerca să faci «The Godfather» astăzi... încearcă să alegi distribuția”, a spus Stallone.

Declarațiile sale reflectă perspectiva personală a unui actor care și-a construit cariera într-o perioadă în care filmele centrate pe personaje puternice și pe povești de tip „underdog” ocupau un loc important în cinematografia americană.

Stallone a devenit cunoscut la nivel internațional după lansarea filmului „Rocky” în 1976. El a scris scenariul și a interpretat rolul principal, Rocky Balboa, iar filmul a primit nouă nominalizări la premiile Oscar și a câștigat trei trofee, inclusiv pentru „Cel mai bun film”. Stallone a fost nominalizat atât la categoria „Cel mai bun actor”, cât și pentru scenariu.

Povestea boxerului Rocky Balboa a devenit ulterior o franciză cinematografică de lungă durată. Personajul a rămas asociat cu Stallone, care a revenit în rol în mai multe continuări și, ulterior, în filmele „Creed”.

La discuția de la 92NY, actorul a vorbit și despre ce s-ar fi întâmplat dacă „Rocky” nu ar fi avut succes. Stallone a spus, cu umor, că ar fi putut ajunge în închisoare sau să lucreze cu cai și alte animale.

„Eram cam la fel de inteligent ca un cal. Urma să fiu un om al cailor, pentru că mă înțelegeam cu animalele”, a povestit el.

Un alt subiect abordat în conversație a fost modul în care Stallone privește riscurile și situațiile neprevăzute. Actorul a spus că a trăit și continuă să trăiască după principiul cunoscut drept „Legea lui Murphy”, potrivit căruia orice lucru care poate merge prost va merge prost.

Stallone a dat un exemplu din viața de zi cu zi. Atunci când se cazează la hotel împreună cu soția sa, Jennifer Flavin, el obișnuiește să parcurgă traseul până la ieșirea de urgență. Motivul este unul practic: vrea să știe exact cum poate ajunge acolo dacă se întrerupe alimentarea cu energie electrică și luminile se sting.

Stallone și Flavin s-au căsătorit în 1997 și au trei fiice, Sophia, Sistine și Scarlet. Cei doi au trecut printr-o perioadă de separare în 2022, însă ulterior s-au împăcat.

Conversația de la 92NY a avut loc cu o zi înainte de lansarea oficială a autobiografiei „The Steps: A Memoir”. Cartea urmărește parcursul actorului înainte și după succesul „Rocky”, inclusiv perioada în care încerca să își găsească un loc la Hollywood.

CBS a prezentat apariția lui Stallone în cadrul emisiunii „Sunday Morning” din 27 septembrie, într-un material dedicat împlinirii a 50 de ani de la lansarea filmului „Rocky”. Evenimentul de la 92NY din 28 septembrie a inaugurat o serie de conversații live organizate de CBS Sunday Morning împreună cu instituția culturală newyorkeză.

Întrebat care a fost cel mai important „pas” din viața sa, Stallone a indicat primul pas, cel prin care a decis să meargă înainte indiferent de dificultăți.

„Este într-adevăr primul pas. Când spui: «Sunt implicat până la capăt și voi continua să urc aceste trepte până când picioarele nu mă vor mai ține». Aceasta este călătoria vieții”, a declarat actorul.