Rip din „Yellowstone”, alături de Sylvester Stallone în noul serial „Blood Aces”

Actorul Cole Hauser, cunoscut publicului pentru rolul durului Rip Wheeler din serialul de succes Yellowstone, revine în prim-plan cu un nou proiect ambițios. La 50 de ani, starul american își unește forțele cu legendarul Sylvester Stallone, în vârstă de 79 de ani, pentru producția intitulată „Blood Aces”, informează womansworld.com.

Probabil că ați așteptat cu sufletul la gură să-l vedeți pe Cole Hauser în noi producții. După cinci sezoane în pielea durului Rip Wheeler din serialul de succes Yellowstone, mulți fani au simțit că rolul lui Hauser a fost, pur și simplu, prea mic.

Se pare însă că actorul împărtășește aceeași dorință de a-și extinde orizonturile profesionale. Recent, el și-a unit forțele cu Sylvester Stallone, un alt nume asociat cu universul creat de Taylor Sheridan, pentru a aduce pe ecran povestea explozivă a lui Benny Binion.

Proiectul are la bază volumul bestseller semnat de Doug J. Swanson, Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion, the Texas Gangster Who Created Vegas Poker, care urmărește ascensiunea spectaculoasă a gangsterului texan devenit unul dintre pionierii pokerului modern din Las Vegas. Totul indică faptul că producția va combina dramatismul unei biografii controversate cu energia specifică marilor povești despre ambiție și putere.

Noua colaborare promite să aducă pe ecran o poveste intensă, inspirată din culisele întunecate ale orașului Las Vegas. Filmul își propune să exploreze perioada în care metropola jocurilor de noroc era marcată de influențe obscure, jocuri de putere și alianțe periculoase. Prin „Blood Aces”, Hauser și Stallone își asumă misiunea de a recrea o epocă dominată de tensiune și confruntări, într-un proiect care se anunță spectaculos și încărcat de dramatism.

Un nou serial inspirat din volumul „Blood Aces”, bestseller publicat în 2014 de Douglas J. Swanson, prinde contur la MGM. La începutul lunii, Cole Hauser și Sylvester Stallone au confirmat că își unesc forțele pentru a aduce pe micul ecran povestea legendarului Benny Binion. Hauser va intra în pielea celebrului personaj, în timp ce Stallone va semna producția prin compania sa, Balboa Productions.

Serialul își propune să spună o amplă poveste americană despre ambiție, risc și reinventare, având ca decor un Las Vegas aflat în plină transformare. Deși este prima colaborare directă dintre Hauser și Stallone, ambii actori au mai lucrat anterior în seriale dezvoltate de Taylor Sheridan. Hauser este cunoscut pentru rolul său din Yellowstone, iar Stallone poate fi urmărit în prezent în Tulsa King.

Stallone a descris cartea lui Swanson drept o radiografie captivantă a vieții lui Binion, o figură emblematică a „Noului Vest”, care a făcut legătura între lumi contrastante, de la strălucirea cazinourilor la zonele întunecate ale crimei organizate.

În același timp, povestea surprinde modul în care Binion a contribuit decisiv la conturarea imaginii moderne a orașului Las Vegas și la transformarea pokerului într-un fenomen global. Actorul și producătorul s-a declarat entuziasmat de colaborarea cu Hauser, considerând că rolul pare creat special pentru acesta și că proiectul are toate ingredientele pentru a cuceri publicul.

Lester Ben Binion, cunoscut în lumea jocurilor de noroc drept Benny Binion, rămâne una dintre figurile emblematice ale Las Vegasului secolului trecut. Operator de cazinouri cu instinct de pionier, el a contribuit decisiv la lansarea unor evenimente care aveau să redefinească industria divertismentului: National Finals Rodeo și World Series of Poker, ambele consolidate în anii ’70 în capitala mondială a jocurilor de noroc.

Binion a murit în 1989, la 85 de ani, în urma unei insuficiențe cardiace. A lăsat în urmă cinci copii și o moștenire care continuă să influențeze cultura cazinourilor din Nevada. Pentru mulți, Benny Binion întruchipează visul american în varianta sa dură și lipsită de menajamente.

Producătorul Hauser îl descria drept un personaj definitoriu al Vestului american din secolul XX: ambițios, vizionar, îndrăzneț și, asemenea tuturor figurilor controversate, marcat de imperfecțiuni. În opinia sa, impactul lui Binion asupra orașului Las Vegas este incontestabil, iar drumul prin care și-a construit imperiul reprezintă o poveste care merită spusă pe marele ecran.

În 2014, autorul Swanson a publicat o carte dedicată influenței sale asupra industriei jocurilor de noroc, încercând să separe realitatea de mit. Pentru The New York Times, scriitorul rememora una dintre cele mai spectaculoase povești care circulau în familie: un presupus atac în Dallas, unde Binion ar fi fost înconjurat de o duzină de agresori și s-ar fi apărat smulgând bara de protecție a mașinii pentru a-i doborî. O scenă demnă de Gladiator și de eroul interpretat de Russell Crowe.

Realitatea, însă, s-a dovedit mult mai puțin spectaculoasă: în incident ar fi fost implicată o singură persoană, o femeie de vârstă mijlocie. Swanson a mărturisit că a petrecut mult timp verificând anecdotele care îl înconjurau pe Binion.

Unele episoade au rămas imposibil de confirmat, precum relatarea potrivit căreia ar fi tras focuri de armă în tavan pentru a-și convinge vecinii gălăgioși să se mute. Întrebată despre acest episod, fiica sa, Brenda Michael, ar fi răspuns simplu: „Sună a ceva ce ar face tata. Așa că am acceptat”.