Cele mai cunoscute romane polițiste devin seriale pe Netflix

Netflix a adăugat în portofoliul său o colecție de romane celebre, cunoscute pentru misterele lor captivante, crimele neașteptate. Iubitorii de thrillere se pot bucura deoarece fiecare producție promite să păstreze suspansul intens și să ofere răsturnări de situație care țin privitorii în alertă, informează Tudum.

Există o satisfacție aparte în lectura unui roman polițist bine scris. Fiecare indiciu, fiecare personaj suspect și fiecare răsturnare de situație creează acel sentiment care te ține cu sufletul la gură. Iar pentru pasionații de mistere și crime, Netflix a adus recent o selecție impresionantă de adaptări după romane populare, reunind actori de top, povești întortocheate și, surprinzător, momente care te fac să zâmbești.

Colecția acoperă o gamă largă de stiluri: de la reședințe somptuoase de la țară, pline de secrete ascunse, până la luxul ostentativ al iahturilor, unde tensiunea se simte la fiecare pas.

În unele cazuri, intrigile se întind pe decenii, cu cazuri nerezolvate care așteaptă să fie descifrate de ochiul vigilent al detectivului. Fiecare adaptare promite să captiveze atât cititorul pasionat, cât și spectatorul care iubește suspansul de pe ecran.

O escapadă aparent idilică într-o reședință rurală luxoasă din Anglia se transformă rapid într-un coșmar. Lady Eileen „Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) descoperă, dimineața după o petrecere, că Gerry Wade (Corey Mylchreest) nu mai respiră în patul său, chiar dacă alarma lui a sunat de șapte ori. Determinată să afle cine se află în spatele tragediei, Bundle pornește într-o investigație plină de tensiune. În distribuție mai apar Helena Bonham Carter și Martin Freeman, în această adaptare în trei episoade a romanului din 1929 al Reginei Crimei.

„Fool Me Once”: Maya Stern (Michelle Keegan) încearcă să-și reconstruiască viața după pierderea tragică a surorii și soțului său. Când îl vede pe fostul ei soț, Joe (Richard Armitage), într-o filmare de supraveghere, totul se clatină. Încercarea de a descoperi adevărul o aruncă într-o rețea de secrete și trădări, punând la încercare tot ce credea că știe despre lume și despre cei dragi.

„The Pale Blue Eye”: În iarna lui 1830, detectivul Augustus Landor (Christian Bale) este chemat la Academia Militară West Point pentru a investiga crime înspăimântătoare. Aici îl întâlnește pe tânărul cadet Edgar Allan Poe (Harry Melling), înainte ca acesta să devină faimos pentru poveștile sale gotice. Filmul, bazat pe romanul lui Louis Bayard din 2006, combină misterul polițist cu atmosfera sumbră a secolului XIX.

„Clubul crimelor de joi”: Nu există vârstă pentru a rezolva mistere. Într-un azil liniștit, patru pensionari cu spirit de detectivi — Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) și Joyce (Celia Imrie) — petrec timpul dezlegând cazuri nerezolvate. Totul ia o întorsătură neașteptată când o moarte misterioasă apare chiar în apropierea lor, transformând jocul într-o cursă reală pentru prinderea criminalului.

„Femeia din Cabina 10”: Omisiune aparent de vis la bordul unui iaht de lux se schimbă rapid într-un thriller tensionat. Jurnalista Lo Blacklock (Keira Knightley) este martoră la o femeie aruncată peste bord, dar toți pasagerii sunt prezenți, fără nicio absență. Adaptat după romanul lui Ruth Ware din 2016, filmul te ține în suspans și te face să te întrebi în cine poți avea încredere.

„Femeia de la fereastră”: Anna Fox (Amy Adams), o femeie afectată de agorafobie, își petrece zilele urmărind viața vecinilor. Totul se schimbă când crede că a asistat la o crimă în apartamentul vecinei sale, Jane (Jennifer Jason Leigh). Thrillerul psihologic, adaptat după bestsellerul lui AJ Finn, explorează granița fragilă dintre realitate și iluziile generate de anxietate, alcool și droguri.