Kelly Reilly, starul din Yellowstone, critică haosul din jurul ultimului sezon

Kelly Reilly, una dintre vedetele principale ale serialului de succes „Yellowstone”, a vorbit despre tensiunile și controversele care au înconjurat producția ultimului sezon. Actrița, cunoscută publicului pentru rolul puternic și complex al lui Beth Dutton, nu și-a ascuns dezamăgirea față de modul în care conflictele din culise au ajuns să umbrească finalul unuia dintre cele mai populare seriale TV din ultimii ani, informează Fox News.

Serialul, preluat și deNetflix, care a atras milioane de telespectatori și a devenit un fenomen cultural, a avut un final marcat de speculații, declarații contradictorii și nemulțumiri exprimate deschis. Pentru Kelly Reilly, această situație este cu atât mai tristă cu cât povestea ar fi meritat să fie celebrată pentru succesul său, nu pentru scandalurile din spatele camerelor.

Kelly Reilly, una dintre figurile centrale ale serialului „Yellowstone”, a vorbit pentru prima dată despre tensiunile din culise care au dus la încheierea prematură a producției, după plecarea lui Kevin Costner.

Serialul „Yellowstone” s-a încheiat în decembrie 2024, după cinci sezoane, pe fondul unui conflict major între starul principal Kevin Costner și creatorul producției, Taylor Sheridan. Neînțelegerile apărute în afara platourilor de filmare au dus la retragerea anticipată a lui Costner, obligând echipa să restructureze ultimul sezon și să regândească finalul poveștii.

Într-un interviu acordat publicației The Times, Kelly Reilly, în vârstă de 48 de ani, cunoscută pentru interpretarea personajului Beth Dutton, și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care serialul a ajuns la final. Actrița a recunoscut că situația a fost una regretabilă, dar inevitabilă în contextul dat.

„Este păcat că s-a terminat așa, însă aceasta a fost decizia”, a declarat Reilly, făcând referire la circumstanțele care au marcat ultimul capitol al serialului.

În ultimul sezon al serialului „Yellowstone”, relația profesională dintre Kevin Costner și creatorul producției, Taylor Sheridan, s-ar fi deteriorat pe fondul unor neînțelegeri legate de programul de filmări, clauzele contractuale și direcția creativă a serialului.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Costner ar fi întâmpinat dificultăți în a-și armoniza angajamentele față de „Yellowstone” cu dorința de a se concentra asupra propriului său proiect cinematografic, westernul epic „Horizon: An American Saga”.

După ce discuțiile dintre părți nu ar fi ajuns la un rezultat, actorul ar fi părăsit producția înainte de realizarea episoadelor finale ale sezonului al cincilea. Această plecare neașteptată i-a obligat pe scenariști să modifice parcursul narativ al serialului și să încheie povestea personajului John Dutton mai devreme decât fusese planificat inițial.

Surse apropiate producției susțin că retragerea lui Costner a cântărit decisiv și în hotărârea de a opri serialul odată cu sezonul 5, renunțând la ideea unei continuări pe termen mai lung.

Finalul difuzat în decembrie 2024 a stârnit reacții puternice în rândul publicului, împărțind fanii și criticii, mulți dintre aceștia sugerând că tensiunile din afara ecranului au influențat direcția concluzivă a poveștii familiei Dutton.

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, Kelly Reilly a lăsat să se înțeleagă că problemele din culise și-au pus amprenta asupra modului în care serialul s-a încheiat. Actrița a sugerat că există mai multe detalii nespuse despre acea perioadă, dar a ales să fie rezervată.

„Dacă am sta la o bere, aș putea spune mai multe. Planul a fost întotdeauna ca serialul să dureze cinci ani. Devenise un succes uriaș, cu o viață proprie. „Îmi aleg cuvintele doar pentru că nu am vorbit niciodată despre asta”, a continuat ea. „S-au întâmplat multe în culise, care nu aveau nicio legătură cu mine. Eu doar așteptam întrebând „când ne întoarcem la muncă”, a declarat Reilly.

Ea a explicat că evită să intre în detalii deoarece nu a vorbit niciodată public despre aceste evenimente, subliniind că majoritatea problemelor apărute nu o vizau direct. „S-au întâmplat multe lucruri în spate, care nu aveau legătură cu mine. Eu doar așteptam și întrebam când ne întoarcem la filmări”, a adăugat actrița.

În ciuda finalului controversat al serialului-mamă, Kelly Reilly va reveni în universul „Yellowstone” în noul serial derivat creat de Taylor Sheridan, „Dutton Ranch”. Producția îi va urmări pe Beth Dutton și pe soțul ei, Rip Wheeler, interpretat de Cole Hauser, în timp ce încearcă să-și construiască o nouă viață și să ducă mai departe moștenirea familiei după evenimentele din finalul „Yellowstone”.

Din distribuția noului serial vor mai face parte Annette Bening și Ed Harris, iar Finn Little va reveni în rolul lui Carter, fiul adoptiv al lui Beth și Rip.

Kelly Reilly a vorbit despre evoluția personajului Beth Dutton și despre ce pot aștepta telespectatorii pe măsură ce povestea acesteia continuă în universul „Yellowstone”. Actrița a sugerat că noul capitol o va prezenta pe Beth într-o etapă diferită a vieții sale, marcată de maturitate și transformare.

Reilly a explicat că simțea că explorase deja pe deplin latura tinereții personajului, însă consideră că Beth rămâne fascinantă tocmai datorită complexității sale. În opinia sa, publicul s-a atașat de Beth pentru că este un personaj dur, imprevizibil și lipsit de compromisuri, un rol care, în mod tradițional, ar fi fost scris pentru un personaj masculin.

„Aceasta este o epocă diferită. Îmi atinsesem cota cu Beth mai tânără. Dar există multe motive pentru care publicul s-a îndrăgostit de ea. Beth era necruțătoare, periculoasă și ar fi putut fi scris pentru un bărbat. Oamenii au fost foarte critici la început”, a declarat Kelly Reilly.

Potrivit lui Reilly, criticile au apărut în mare parte din cauza faptului că Beth sfidează tiparele clasice despre cum ar trebui să fie reprezentate femeile pe ecran. Personajul nu caută aprobarea nimănui și nu se conformează așteptărilor sociale.

Actrița a descris-o pe Beth ca fiind directă, vulnerabilă și curajoasă, fără a-și cere scuze pentru defectele sale. Ea a subliniat că, de multe ori, personajele feminine sunt constrânse să servească drept modele morale, în timp ce personajele masculine au libertatea de a fi complicate și controversate fără a fi judecate la fel de aspru.

Pentru Reilly, interpretarea lui Beth Dutton a reprezentat o experiență eliberatoare, tocmai pentru că i-a permis să joace un personaj feminin care refuză să se încadreze în tiparele convenționale.