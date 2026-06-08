Platforma de streaming Netflix a anunțat data lansării noului sezon „Lupin”. Producția franceză, devenită unul dintre cele mai urmărite seriale internaționale ale platformei, îl readuce în prim-plan pe actorul Omar Sy în rolul lui Assane Diop.

Netflix a anunțat luni lansarea celui de-al patrulea sezon al serialului „Lupin”, programată pentru data de 23 octombrie.

Actorul francez Omar Sy va reveni în rolul principal, Assane Diop, personaj inspirat de universul celebrului Arsene Lupin. Noul sezon continuă povestea gentlemanului hoț și aduce noi aventuri desfășurate în decoruri reprezentative ale Parisului contemporan.

Odată cu anunțul datei de lansare, platforma a publicat și afișul oficial al sezonului patru. Imaginea îl prezintă pe protagonist suspendat de structura metalică a Turnului Eiffel, unul dintre simbolurile capitalei franceze.

Lansat în 2021, primul sezon al serialului a devenit rapid un fenomen internațional și unul dintre cele mai mari succese europene ale Netflix. Povestea îl urmărește pe Assane Diop, un hoț sofisticat și ingenios, marcat de nedreptatea suferită de tatăl său, acuzat pe nedrept de o crimă în perioada copilăriei sale.

Popularitatea producției a depășit rapid publicul francez, iar serialul a ajuns printre cele mai urmărite titluri non-anglofone disponibile pe platformă.

Primul sezon al serialului ocupă în continuare locul cinci în clasamentul celor mai vizionate seriale non-anglofone din istoria Netflix.

Producția se află în apropierea unor titluri precum Squid Game și La Casa de Papel, în timp ce sezonul al doilea se menține în top 10, pe poziția a noua.

Cele opt episoade ale sezonului al patrulea îi readuc pe ecran pe principalii protagoniști ai poveștii.

Din distribuție fac parte din nou Claire, interpretată de Ludivine Sagnier, Benjamin, personajul jucat de Antoine Gouy, și anchetatorul Guedira, interpretat de Soufiane Guerrab.

Personajul Guedira rămâne unul dintre cei mai mari admiratori ai aventurilor lui Arsene Lupin, eroul creat în 1905 de Maurice Leblanc, autorul care a dat naștere celebrului personaj din literatura franceză.