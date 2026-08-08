Unele oferte transmise recent de furnizorii de energie electrică indică tarife mai mari pentru consumatorii casnici începând din această toamnă. În anumite cazuri, prețul propus ajunge la aproximativ 1,53 lei/kWh, cu circa 18 bani/kWh peste nivelul unor contracte aflate în prezent în derulare.

Pentru o gospodărie cu un consum de 200 kWh pe lună, diferența ar însemna aproximativ 36 de lei în plus la factura lunară, în cazul în care noul tarif s-ar aplica întregului consum.

Situația apare după încetarea schemelor de plafonare și compensare, într-un moment în care furnizorii își construiesc ofertele în funcție de evoluția pieței de energie și de costurile asociate furnizării.

În unele dintre ofertele transmise clienților, tariful ajunge la aproximativ 1,53 lei/kWh. Comparativ cu un preț cu 18 bani/kWh mai mic, diferența este de aproximativ 36 de lei la un consum lunar de 200 kWh.

Prețul de 1,53 lei/kWh nu reprezintă însă exclusiv costul energiei cumpărate de pe piața angro. În factura finală sunt incluse și tarifele pentru transport și distribuție, serviciile de sistem, taxele și celelalte componente aplicabile.

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori.

„Sunt mai multe cauze care se suprapun. În primul rând, vedem o volatilitate ridicată a prețurilor pe piața angro. România produce tot mai multă energie regenerabilă, însă problema apare în orele în care această producție scade, în special seara. Atunci sistemul trebuie să apeleze la surse mai scumpe sau la importuri”, a explicat acesta.

Potrivit expertului, o altă problemă este lipsa unor capacități suficiente de stocare.

„Putem avea energie foarte ieftină la prânz și energie foarte scumpă câteva ore mai târziu. Furnizorii iau în calcul această volatilitate și riscul evoluției prețurilor atunci când își construiesc ofertele”, a mai declarat Gresoi.

Silviu Gresoi atrage atenția că tariful de 1,53 lei/kWh din unele oferte nu trebuie confundat cu prețul energiei de pe piața angro.

„Trebuie însă făcută o precizare importantă: 1,53 lei/kWh nu reprezintă prețul energiei de pe bursă. În factura finală intră și transportul, distribuția, serviciile de sistem, taxele și celelalte componente”, a explicat expertul.

Acesta a indicat și problema disponibilității energiei în momentele în care consumul este ridicat.

„Problema României nu este doar câtă energie producem, ci dacă o avem disponibilă, la un preț competitiv, exact atunci când avem nevoie de ea. De aceea, investițiile în stocare și modernizarea rețelelor devin la fel de importante precum investițiile în noi capacități de producție”, a mai declarat Silviu Gresoi.

Printre factorii care influențează piața de energie se află și nivelul producției hidro, afectat în perioadele de secetă.

În cazul energiei regenerabile, producția variază în funcție de condițiile meteorologice. Energia fotovoltaică este disponibilă în principal în timpul zilei, în timp ce producția eoliană depinde de intensitatea vântului.

Atunci când producția acestor surse scade, necesarul de energie trebuie acoperit prin alte surse sau prin importuri.

Un alt element menționat în analiza situației este evoluția prețului gazelor naturale. Centralele care utilizează gaze reprezintă una dintre sursele care pot interveni pentru acoperirea consumului, iar modificarea costurilor combustibilului poate influența costurile de producție.

Atunci când producția internă nu este suficientă pentru acoperirea consumului, România recurge la importuri de energie electrică.

Schimburile de energie între state fac parte din funcționarea pieței europene interconectate. Costurile pot fi însă diferite în funcție de momentul în care energia este cumpărată.

În cazul importurilor realizate în perioadele cu cerere ridicată, prețurile pot fi mai mari.

Premierul interimar și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a declarat că importurile de energie realizate în orele de seară, când prețurile sunt mai ridicate, ar putea avea un efect asupra prețurilor din toamnă.

Bolojan a fost întrebat dacă populația ar trebui să se aștepte la majorări ale prețurilor la energie sau la măsuri precum reducerea programului de circulație a metroului ori a trenurilor.

„În acest moment nu luăm în calcul, în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru marii consumatori, alte măsuri de tipul celor pe care le-ați prezentat. Nu există, în momentul de față, o problemă legată de asigurarea energiei în România, în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că energia cumpărată în orele de consum maxim este mai scumpă și că acest lucru ar putea avea un efect indirect asupra prețurilor din perioada următoare.

„Importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, sunt la prețuri mai mari și, într-o formă indirectă, se vor transfera în prețuri probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență, dar nu vă pot spune exact acum date legate de aceste influențe, pentru că trebuie să ai cantități, prețuri și toate detaliile pentru a estima un impact”, a afirmat Bolojan.

Valoarea plătită de consumator nu este formată doar din prețul energiei de pe piața angro.

În factura finală sunt incluse costurile de transport și distribuție, serviciile de sistem, taxele și alte componente reglementate.

Din acest motiv, prețul energiei cumpărate de furnizor și suma finală achitată de client nu sunt identice.

În contextul modificării ofertelor, consumatorii pot compara tarifele mai multor furnizori și pot verifica toate componentele prețului înainte de încheierea unui contract.

Reducerea consumului, utilizarea mai eficientă a aparatelor electrice și evitarea consumului inutil pot diminua cantitatea de energie folosită lunar.

La nivelul sistemului energetic, Silviu Gresoi a indicat importanța investițiilor în capacități de stocare și în modernizarea rețelelor, alături de dezvoltarea unor noi capacități de producție.

Pentru perioada următoare, impactul asupra facturilor va depinde de evoluția ofertelor furnizorilor, a prețurilor de pe piața angro, a importurilor și a celorlalte componente incluse în tariful final.