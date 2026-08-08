Bulgaria încheie pe 8 august 2026 perioada obligatorie de afișare a prețurilor atât în leva, cât și în euro, iar de duminică, 9 august, comercianții vor putea indica prețurile bunurilor și serviciilor exclusiv în moneda europeană, potrivit agenției Novinite și regulilor stabilite de autoritățile bulgare.

Măsura marchează o nouă etapă în procesul de trecere la euro, început oficial la 1 ianuarie 2026. Afișarea simultană a celor două monede a fost introdusă pentru a le permite consumatorilor să compare mai ușor prețurile și pentru a facilita identificarea unor eventuale majorări nejustificate în perioada de tranziție.

Începând din 9 august, prețul oficial al unui produs sau serviciu va fi exprimat în euro. Comercianții nu vor mai avea obligația legală de a afișa și echivalentul în leva.

Companiile vor putea însă să păstreze în continuare valoarea în leva, dacă doresc, dar aceasta va avea doar caracter informativ. În situațiile în care ambele valori sunt prezentate, comerciantul trebuie să precizeze clar care este suma efectiv datorată în euro.

Regulile privind transparența nu dispar odată cu încetarea afișării duble. Autoritățile bulgare vor continua să verifice practicile comerciale și să sancționeze eventualele încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor.

Perioada de afișare dublă a prețurilor a fost stabilită inițial pentru intervalul 8 august 2025 – 8 august 2026.

Pentru comparațiile dintre prețurile exprimate în leva și cele în euro se utilizează în continuare cursul oficial fix de 1 euro = 1,95583 leva.

Conversia trebuie realizată potrivit regulilor prevăzute de legislația bulgară privind introducerea euro. Valoarea rezultată este rotunjită la două zecimale, pe baza celei de-a treia zecimale. Scopul regulilor este ca procesul de conversie să nu dezavantajeze consumatorii.

Autoritățile au stabilit încă din perioada de tranziție că prețurile în cele două monede trebuie prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles. În perioada de afișare dublă, valorile trebuiau să fie vizibile, lizibile și prezentate cu aceeași dimensiune, formă și culoare a fontului.

Încetarea obligației de afișare dublă nu înseamnă că magazinele trebuie să înlocuiască peste noapte toate meniurile, cataloagele, broșurile sau listele de prețuri tipărite.

Materialele existente pot fi utilizate în continuare dacă prețul în euro este indicat clar drept suma care trebuie plătită, iar eventualul echivalent în leva este prezentat doar ca informație suplimentară.

În același timp, comercianții își adaptează treptat magazinele fizice, magazinele online și materialele promoționale la noul sistem de afișare.

Unele dintre marile lanțuri au anunțat deja schimbări concrete. Potrivit Novinite, METRO Bulgaria va trece la afișarea exclusivă în euro începând din 9 august, în timp ce Billa Bulgaria va elimina prețurile în leva din magazine începând din 10 august.

Pentru Billa, trecerea este facilitată de etichetele electronice de raft, care permit modificarea rapidă a informațiilor din magazine. Compania a anunțat, de asemenea, o tranziție progresivă pentru broșurile promoționale și celelalte materiale de comunicare.

Eliminarea afișării obligatorii în două monede nu pune capăt măsurilor de protecție a consumatorilor.

Autoritățile bulgare vor continua să urmărească eventualele practici comerciale neloiale, conversiile incorecte și creșterile nejustificate ale prețurilor. Sesizările referitoare la bonuri fiscale, facturi și alte documente de plată vor fi analizate de instituțiile competente.

Guvernul bulgar a introdus mecanisme de monitorizare a prețurilor în perioada trecerii la euro tocmai pentru a identifica eventualele majorări artificiale. Pentru comercianții care nu respectă regulile privind introducerea monedei europene există în continuare sancțiuni prevăzute de legislație.

De asemenea, pentru marile lanțuri de retail există în continuare obligații suplimentare privind transparența prețurilor pentru anumite produse esențiale, astfel încât evoluția acestora să poată fi urmărită și după încheierea perioadei de afișare dublă.

Bulgarilor care mai dețin bancnote sau monede în leva nu le expiră dreptul de a le schimba în euro odată cu eliminarea afișării duble.

Situația diferă însă în funcție de instituția la care este solicitat schimbul.

Băncile comerciale au fost obligate să efectueze schimbul gratuit în primele șase luni de la introducerea euro, perioadă care s-a încheiat la 30 iunie 2026. După această dată, băncile pot percepe comisioane pentru schimbul de numerar.

Totuși, băncile comerciale și anumite oficii poștale vor continua să ofere serviciul de schimb până la 31 decembrie 2026, după care pot decide să îl oprească.

În cazul Băncii Naționale a Bulgariei, situația este diferită. BNB va continua să schimbe leva în euro gratuit, fără limită de sumă și fără termen-limită, la cursul oficial.

Pentru operațiunile în numerar de valori mari se aplică reguli speciale privind notificarea prealabilă, iar serviciile poștale au propriile limite și condiții.

Trecerea la afișarea exclusivă în euro înseamnă că prețurile în magazinele din Bulgaria vor fi exprimate, de acum înainte, în moneda europeană ca valoare oficială de plată.

Pentru consumatori, schimbarea elimină comparația permanentă între leva și euro de pe etichete, însă mecanismele de control asupra prețurilor și conversiilor rămân active. Autoritățile vor continua să monitorizeze piața, iar BNB va asigura în continuare schimbul gratuit al bancnotelor și monedelor în leva, fără limită de timp.