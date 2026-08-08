Prețul mondial al grâului a crescut cu 5,8% în iulie, pe fondul îngrijorărilor legate de perturbarea exporturilor prin Marea Neagră și de avarierea infrastructurii portuare, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Evoluția vine într-un moment în care atacurile asupra navelor comerciale și porturilor din regiune s-au intensificat, iar România revine în centrul rutelor alternative pentru mărfurile ucrainene.

FAO arată că indicele prețurilor cerealelor a crescut cu 3,4% în iulie față de iunie și este cu 6,9% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

În cazul grâului, avansul anual a ajuns la 9,9%. Organizația precizează că, pe lângă problemele din Marea Neagră, prețurile au fost influențate și de efectele valurilor de căldură asupra recoltelor din mai multe țări producătoare.

Presiunea asupra pieței vine într-un moment în care securitatea transportului maritim din Marea Neagră s-a deteriorat semnificativ.

Potrivit Reuters, Ucraina a raportat în luna iulie 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi, alte 22 asupra unor nave aflate pe mare și 67 de lovituri asupra infrastructurii portuare. Prin comparație, în întreg anul 2025 fuseseră raportate 14 atacuri asupra navelor.

Porturile din zona Odesa sunt deosebit de importante pentru Ucraina. Peste 90% din exporturile agricole ale țării sunt transportate prin această zonă, ceea ce face ca orice întrerupere să aibă efecte asupra capacității de export și asupra costurilor logistice.

Riscurile suplimentare pentru nave se reflectă și în costurile transportului. Reuters relatează că primele pentru asigurarea de război a navelor care ajung la terminale din Marea Neagră au urcat până la aproximativ 2% din valoarea navei, față de circa 1% cu două săptămâni înainte.

În acest context, Portul Constanța capătă o importanță suplimentară pentru transporturile către și dinspre Ucraina.

Compania daneză Maersk a anunțat pe 22 iulie suspendarea temporară a serviciului prin portul Chornomorsk, invocând situația de securitate din zona operațională. Pentru anumite transporturi, compania a indicat Portul Constanța drept alternativă pentru descărcarea mărfurilor.

Decizia arată cât de importantă a devenit infrastructura portuară românească pentru menținerea legăturilor comerciale cu Ucraina în condițiile în care accesul la unele porturi ucrainene este tot mai dificil.

Ucraina încearcă, în paralel, să dezvolte rute alternative. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskyi, a avertizat că acestea nu ar urma să atingă capacitatea necesară mai devreme de sfârșitul lunii august și ar putea prelua doar aproximativ jumătate din volumele transportate în mod normal prin porturile de la Marea Neagră.

Situația are o particularitate importantă pentru România. Țara este un producător major de cereale în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu depinde de importurile de grâu în aceeași măsură ca statele care își acoperă o parte importantă a consumului din exterior.

Pe de altă parte, producătorii români sunt conectați la piața internațională. Grâul produs în România este tranzacționat într-un context regional și global, iar creșterea prețurilor externe poate influența și valoarea cerealelor disponibile pe piața internă.

În plus, costurile de transport, combustibil, energie, procesare și asigurare pot influența prețul final al produselor alimentare. Comisia Europeană avertizează, în perspectiva sa pentru vara lui 2026, că prețurile alimentelor sunt așteptate să crească pe fondul costurilor mai mari cu factorii de producție.

Creșterea cu 5,8% a prețului mondial al grâului nu înseamnă că pâinea din România se va scumpi automat cu același procent.

Între prețul cerealelor și cel plătit de consumator există mai multe etape: depozitare, transport, măcinare, producție, ambalare, distribuție și comercializare. Fiecare dintre acestea are propriile costuri.

Totuși, dacă prețurile grâului rămân ridicate pentru o perioadă mai lungă, presiunea se poate transmite treptat în lanțul alimentar. În cazul României, producția internă importantă poate amortiza o parte din efect, însă nu izolează complet piața de evoluțiile internaționale.

Deocamdată, datele FAO indică o creștere clară a presiunii pe piața cerealelor. În iulie, indicele FAO pentru cereale a urcat cu 3,4%, iar prețul mondial al grâului a avansat cu 5,8% într-o singură lună.