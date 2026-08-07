Constanța a primit un calificativ financiar important din partea agenției internaționale de evaluare Fitch Ratings, care a evaluat soliditatea financiară proprie a municipiului la nivelul „a-”, cu trei trepte peste ratingul suveran al României. Ratingul final al orașului a fost însă limitat la „BBB-”, din cauza regulilor internaționale care prevăd că o administrație locală nu poate avea un calificativ superior celui acordat statului din care face parte.

Fitch Ratings a acordat Municipiului Constanța ratingul de credit pe termen lung „BBB-”, cu perspectivă negativă, același nivel asociat României. În același timp, agenția a evaluat Profilul de Credit de Sine Stătător (Standalone Credit Profile – SCP) al orașului la „a-”, indicator care reflectă situația financiară a administrației locale independent de contextul național.

Profilul de Credit de Sine Stătător este un indicator utilizat de Fitch pentru a analiza capacitatea financiară a unei entități fără influența limitărilor impuse de ratingul țării.

În cazul Constanței, calificativul „a-” arată o poziție financiară considerată solidă, peste nivelul ratingului suveran actual al României. Diferența de trei trepte dintre SCP-ul municipiului și ratingul final reflectă faptul că evaluarea financiară internă a orașului este mai bună decât cea permisă de plafonul impus administrațiilor locale.

Potrivit regulilor Fitch, ratingul unei municipalități nu poate depăși ratingul statului în care aceasta se află. Astfel, deși profilul financiar propriu al Constanței a fost evaluat la „a-”, calificativul final a rămas „BBB-”.

Agenția de rating a încadrat profilul financiar al Constanței în categoria „aaa”, cel mai înalt nivel posibil, pe baza indicatorilor privind veniturile, datoria și capacitatea de investiții.

Potrivit evaluării Fitch, în perioada 2021-2025, veniturile proprii din taxe și impozite au reprezentat, în medie, aproximativ 65% din veniturile operaționale ale municipiului. În aceeași perioadă, soldul operațional a fost de aproximativ 15% din veniturile operaționale.

Agenția arată că disponibilitățile de numerar și rezultatele operaționale ale Constanței permit acoperirea serviciului anual al datoriei, iar municipiul nu are datorii pe termen scurt.

Fitch estimează că programul de investiții al Constanței se ridică la aproximativ 3,6 miliarde de lei. Finanțarea proiectelor urmează să fie realizată printr-un mix de fonduri europene, alocări de la bugetul de stat și împrumuturi noi.

Investițiile vizează domenii precum eficiența energetică, transportul și sănătatea.

Raportul Fitch menționează și avantajele economice ale municipiului, printre care diversificarea economiei locale, un PIB pe locuitor ușor peste media națională și o rată a șomajului de 2,4% în 2025, sub nivelul național de 3,3%.

În analiza sa, Fitch compară Constanța cu alte municipalități din România, precum Alba Iulia și Oradea, care au indicatori similari privind capacitatea de rambursare și același Profil de Credit de Sine Stătător, „a-”.

La nivel internațional, agenția menționează și cazul orașului Milano, care are un profil de risc mai bun, însă un profil financiar evaluat la „aa”, inferior categoriei „aaa” atribuite Constanței.

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a declarat că evaluarea Fitch reprezintă o confirmare a situației financiare a orașului.

„Evaluarea Fitch confirmă soliditatea financiară a Constanței și capacitatea orașului de a susține un program de investiții, menținând indicatorii datoriei la niveluri prudente. Profilul financiar în categoria «aaa», cea mai înaltă posibilă, și Profilul de Credit de Sine Stătător «a-» reprezintă o validare importantă a modului în care administrăm resursele municipiului”, a afirmat edilul.

Acesta a precizat că ratingul final este limitat de ratingul suveran al României, însă evaluarea proprie a municipiului reflectă performanța financiară și capacitatea de susținere a proiectelor de investiții.