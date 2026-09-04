Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară, vineri, percheziții la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius” din Constanța. Acțiunea oamenilor legii are loc în cursul dimineții și vizează una dintre structurile importante ale instituției de învățământ superior. Potrivit primelor informații, procurorii anticorupție au ajuns vineri dimineață la Universitatea „Ovidius”, iar verificările se concentrează asupra Facultății de Medicină.

Perchezițiile au loc în contextul unei anchete desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii verifică documente și alte elemente care ar putea avea legătură cu dosarul aflat în lucru, însă natura faptelor investigate nu a fost făcută publică până la momentul transmiterii informațiilor.

Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, acțiunea procurorilor ar fi început de la primele ore ale dimineții. Facultatea de Medicină este unitatea vizată de percheziții.

Universitatea „Ovidius” din Constanța are o istorie de 35 de ani și reprezintă una dintre principalele instituții de învățământ superior din municipiu. Universitatea reunește 16 facultăți, printre acestea numărându-se și Facultatea de Medicină.

În paralel, o anchetă de amploare vizează Spitalul Militar din Constanța, unde doi medici chirurgi, ambii cu grad de colonel, sunt acuzați că ar fi primit mită de la pacienți. Unul dintre medicii vizați este chiar șef de secție.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre chirurgi ar fi primit bani de la 35 de pacienți sau aparținători, în timp ce cel de-al doilea este acuzat că ar fi primit mită de la alte opt persoane.

Cei doi medici au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pentru unul dintre aceștia, procurorii au stabilit și o cauțiune în valoare de 500.000 de lei.

Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni, iar medicii ar fi primit bani aproape zilnic. Sumele ar fi fost oferite atât după consultații, cât și în legătură cu intervenții chirurgicale.

Potrivit procurorilor, cel puțin 35 de pacienți ar fi oferit diferite sume de bani pentru a beneficia de consultații sau pentru a fi supuși unor intervenții chirurgicale despre care anchetatorii susțin că nu ar fi fost neapărat necesare.

În perioada 27 iulie – 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Ghiță Constantin ar fi primit, aproape zilnic, cu titlu de mită, sume de bani cuprinse între 100 lei și 1.000 lei, precum și alte bunuri, de la 35 de persoane (pacienți/aparținători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenții chirurgicale și consultații pacienți.

Anchetatorii au făcut percheziții atât la Spitalul Militar din Constanța, cât și la locuințele celor doi medici. În urma verificărilor, procurorii susțin că au fost găsite asupra acestora sume de bani pentru care nu ar fi putut fi oferite explicații privind proveniența.

Ancheta urmărește să stabilească întreaga activitate desfășurată de cei doi medici și dacă banii sau bunurile primite aveau legătură cu actele medicale efectuate și cu atribuțiile de serviciu.

În același dosar, atenția procurorilor DNA s-a îndreptat și către mai multe asistente de la Spitalul Militar din Constanța. Acestea sunt verificate de anchetatori, urmând ca cercetările să stabilească dacă au avut sau nu un rol în mecanismul investigat de procurori.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate pe parcursul procedurilor judiciare.