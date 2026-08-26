Procurorii și polițiștii din Iași au făcut, miercuri, percheziții la două unități medicale și la locuințele unor cadre medicale, într-un dosar care vizează presupuse fraude cu documente medicale. Anchetatorii verifică suspiciuni de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, după ce mai multe acte medicale ar fi fost întocmite cu informații false.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Liviu Păiuși, a declarat că perchezițiile au avut loc la Centrul de Sănătate Mintală „Dr. Ghelerter Iași” de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, la Secția nr. 1 a Institutului de Psihiatrie Socola Iași, la Secția Psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, precum și la domiciliile unor cadre medicale.

Anchetatorii verifică activitatea unor medici și asistente medicale, despre care există suspiciuni că ar fi întocmit documente cu date nereale.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că medici şi asistente medicale ar fi întocmit documentaţii care conţineau menţiuni false referitoare la diagnostice medicale, îngrijiri medicale acordate pacienţilor, precum şi cu privire la internări fictive”, a arătat prim-procurorul Liviu Păiuşi.

Potrivit anchetatorilor, documentele presupus falsificate ar fi ajuns ulterior la persoane care urmăreau să obțină certificate de încadrare în grad de handicap.

„Persoanele favorizate se prezentau cu dosare medicale preponderent false în faţa comisiilor responsabile cu eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi, ulterior, obţineau, în mod fraudulos, indemnizaţii şi facilităţi fiscale”, a mai afirmat prim-procurorul Liviu Păiuşi.

Ancheta urmează să stabilească numărul persoanelor care ar fi beneficiat ilegal de indemnizații și facilități fiscale, precum și valoarea eventualului prejudiciu.

Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Iași, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Iași și Poliției Municipiului Pașcani, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Probele identificate în urma perchezițiilor urmează să fie analizate de anchetatori. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor faptelor, a persoanelor implicate și a eventualului prejudiciu.