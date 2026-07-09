Un medic chirurg și conferențiar universitar care profesează în Cluj-Napoca și Oradea a fost plasat în arest la domiciliu, fiind vizat de cercetări pentru două fapte de ultraj. Procurorii susțin că acesta ar fi agresat fizic un jandarm aflat în serviciu la sediul Băncii Naționale a României - Sucursala Regională Cluj. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 27 iunie 2026, în fața sediului instituției.

Medicul este acuzat că l-ar fi lovit pe jandarm și că i-ar fi adresat amenințări, inclusiv legate de pierderea locului de muncă, invocându-și funcția și influența.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au cerut arestarea preventivă a medicului pentru două fapte de ultraj, însă instanța a respins solicitarea și a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Anchetatorii susțin că agresiunea ar fi avut loc în jurul orei 23:30, când jandarmul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„În data de 27.06.2026, în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în faţa imobilului cu nr. 3 de pe str. Ion C. Brătianu din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a agresat-o fizic pe persoana vătămată - aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu la sediul Băncii Naţionale a României - Sucursala Regională Cluj (situat la adresa sus-menţionată) în calitate de subofiţer de pază, având gradul de plutonier în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Cluj- prin aceea că i-a aplicat patru lovituri la nivelul feţei şi a corpului -şi anume: o lovitură cu palma la nivelul feţei, cu ocazia căreia i-a smuls ochelarii de vedere; două lovituri cu mâna dreapta la nivelul feţei, având ochelarii de vedere ai persoanei vătămate în mâna cu care o lovea; respectiv, a patra lovitură cu mâna în direcţia feţei persoanei vătămate, lovitură care, ferindu-se, i-a atins însă zona braţului-, cauzându-i persoanei vătămate suferinţe fizice”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Potrivit procurorilor, conflictul nu s-ar fi limitat la agresiunea fizică. Medicul i-ar fi adresat jandarmului mai multe injurii și amenințări.

Anchetatorii susțin că acestea au vizat inclusiv pierderea locului de muncă al jandarmului și ar fi fost făcute în contextul în care medicul și-ar fi invocat în mod repetat poziția profesională.

Cu aceeași ocazie, inculpatul i-a adresat jandarmului „numeroase injurii şi ameninţări, atât cu moartea, cât şi cu săvârşirea unor fapte păgubitoare constând în pierderea locului de muncă, condamnarea sa penală şi, implicit, suferirea unor consecinţe pecuniare defavorabile, cauzându-i persoanei vătămate o stare de temere”.

Procurorul de caz a considerat că arestarea preventivă era justificată, raportat la gravitatea faptelor descrise în dosar.

„S-a arătat că inculpatul a dat dovadă de o atitudine dispreţuitoare la adresa unor valori sociale esenţiale într-un stat de drept, precum respectul datorat autorităţii de stat şi funcţionarilor care exercită o activitate în cadrul acestora, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, respectiv libertatea psihică a acesteia. S-a apreciat că inculpatul a adoptat o conduită reprobabilă în raport cu organele statului în condiţiile în care a apelat la orice mijloace pentru a îşi asigura sustragerea de la tragerea la răspundere contravenţională şi de la luarea faţă de acesta a măsurilor legale ce se impuneau raportat la conduita sa subsecventă - de la proferarea de ameninţări, inclusiv cu moartea, la proferarea de ameninţări cu pierderea locului de muncă, dublate de insistenta declinare a funcţiei şi a statutului său social, şi inclusiv la exercitarea unor acte de agresiune fizică asupra persoanei vătămate aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, mai arată sursa.

Medicul plasat în arest la domiciliu ar fi Paul Andrei Ţenţ, chirurg care își desfășoară activitatea la un important spital din Oradea, potrivit presei locale din Cluj.

Numele acestuia apare și pe portalul instanțelor de judecată într-un dosar în care, pe 7 iulie, figurează măsura arestului la domiciliu.