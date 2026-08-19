Polițiștii și procurorii au desfășurat, miercuri, percheziții într-un amplasament din localitatea Picior de Munte, județul Dâmbovița, unde autoritățile au descoperit anterior o adevărată grădină zoologică amenajată fără autorizație. Ancheta vizează atât modul în care animalele sălbatice ar fi fost capturate și ținute în captivitate, cât și posibile fapte de natură vamală.

Acțiunea este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, iar la intervenție participă polițiști din cadrul structurii pentru Protecția Animalelor a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, în spațiul respectiv sunt ținute mai multe specii de animale sălbatice, printre care urși, lei, maimuțe și căprioare. Autoritățile verifică circumstanțele în care exemplarele au ajuns în captivitate, dar și condițiile în care acestea sunt ținute.

Dosarul penal are în vedere posibile încălcări ale legislației privind protecția și conservarea speciilor sălbatice, în special prevederile OUG 57/2007. Procurorii verifică, de asemenea, dacă unele animale sau bunuri asociate activității ar fi fost introduse în țară ori scoase din România prin alte locuri decât cele autorizate pentru control vamal.

O astfel de faptă este prevăzută de Codul vamal și poate constitui infracțiunea de contrabandă, pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani, precum și interzicerea exercitării unor drepturi.

Locul din Picior de Munte nu se află pentru prima dată în atenția autorităților. În cursul anului trecut, inspectorii au constatat că acolo funcționa, în fapt, o grădină zoologică improvizată, unde mai multe animale sălbatice erau ținute în captivitate.

Potrivit constatărilor de la acel moment, vizitatorii puteau intra în schimbul unei taxe, iar proprietarii percepeau bani inclusiv pentru fotografierea sau filmarea animalelor.

Inspectorii au constatat și probleme privind condițiile de captivitate. În plus, administratorul amplasamentului nu ar fi putut prezenta documente care să demonstreze proveniența legală a animalelor aflate acolo.

În urma controlului, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 120.000 de lei și a impus o serie de măsuri pentru remedierea situației.

În ciuda sancțiunilor aplicate anterior, activitatea din amplasament nu ar fi încetat. În luna februarie, pe rețelele sociale au apărut imagini cu un tigru siberian aflat în același spațiu, alături de alte animale sălbatice.

Imaginile au atras atenția publicului și au readus în prim-plan situația de la Picior de Munte, în condițiile în care autoritățile aveau deja în lucru un dosar penal.

Noua acțiune urmărește să clarifice inclusiv dacă animalele aflate în prezent în captivitate sunt deținute legal, de unde provin și prin ce modalități au fost aduse în acel amplasament.

Anchetatorii verifică în același timp condițiile de întreținere a animalelor și eventualele activități comerciale desfășurate în jurul acestora. Perchezițiile reprezintă o etapă a anchetei, iar stabilirea răspunderii penale va depinde de probele administrate în dosar.