Gemul de gutui este unul dintre deserturile pregătite toamna, atunci când fructele parfumate ajung la maturitate. Cu o aromă intensă, o culoare aurie și un gust dulce-acrișor, acest deliciu amintește de rețetele bunicilor și poate fi păstrat în cămară pentru lunile de iarnă. Gemul se pregătește din câteva ingrediente simple, fără tehnici complicate, iar secretul constă în alegerea gutuilor bine coapte și fierberea lentă, până când compoziția capătă consistența potrivită.

Pentru o rețetă tradițională, care păstrează aroma fructelor și nu necesită ingrediente costisitoare, ai nevoie de următoarele:

2 kg de gutui bine coapte;

1 kg de zahăr;

500 ml de apă;

zeama de la o lămâie;

un baton de scorțișoară, opțional;

2-3 cuișoare, opțional.

Cantitatea de zahăr poate fi ajustată în funcție de cât de dulci sunt fructele și de preferințele fiecăruia. Lămâia ajută la echilibrarea gustului și contribuie la păstrarea culorii fructelor.

Mai întâi, gutuile se spală foarte bine, îndepărtând puful de pe coajă cu ajutorul unui burete curat. Fructele se taie în sferturi, se îndepărtează cotoarele și semințele, apoi se curăță de coajă, dacă se dorește un gem cu o textură mai fină.

Gutuile se dau pe răzătoarea mare sau se taie în cubulețe mici, în funcție de consistența preferată. Pentru a preveni oxidarea, fructele pregătite se stropesc imediat cu zeama de lămâie.

Într-o oală încăpătoare, se pune apa la fiert împreună cu zahărul. Siropul se lasă pe foc câteva minute, până când zahărul se dizolvă complet, apoi se adaugă gutuile rase sau tocate. Compoziția se amestecă ușor, pentru ca fructele să fie acoperite uniform de sirop.

Gemul se fierbe la foc mic, amestecând periodic pentru a evita lipirea de fundul vasului. Pe măsură ce fructele se înmoaie, compoziția începe să capete o culoare roșiatică-aurie, specifică gutuilor gătite îndelung. Dacă se dorește o aromă mai intensă, se pot adăuga batonul de scorțișoară și cuișoarele, care se îndepărtează înainte de a pune gemul în borcane.

Fierberea poate dura între 45 și 70 de minute, în funcție de cantitatea de fructe, de dimensiunea bucăților și de conținutul lor de apă. Pentru a verifica dacă gemul este suficient de legat, se pune o linguriță de compoziție pe o farfurie rece. Dacă aceasta își păstrează forma și nu lasă mult lichid în jur, gemul este aproape gata.

Gemul fierbinte se toarnă în borcane curate și sterilizate, care se închid imediat cu capace potrivite. Pentru păstrarea în cămară, este important să fie folosită o rețetă de conservare testată, cu timpi de procesare adecvați. După răcire, borcanele se depozitează într-un loc răcoros și ferit de lumină, iar cele care nu sunt procesate corespunzător se păstrează la frigider.

Servit pe pâine proaspătă, alături de unt sau folosit ca umplutură pentru clătite și prăjituri, gemul de gutui rămâne unul dintre deserturile care aduc aroma toamnei în zilele reci.