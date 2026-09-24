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Două supe pe care le poți savura în serile răcoroase de toamnă. Gustul lor îi adună pe cei dragi în jurul mesei

Două supe pe care le poți savura în serile răcoroase de toamnă. Gustul lor îi adună pe cei dragi în jurul meseiSupă cremă de dovlecel și morcov. Sursa foto iStock
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Din cuprinsul articolului

Serile răcoroase de toamnă sunt momentul potrivit pentru o supă caldă, aromată și sățioasă. În această perioadă, legumele de sezon pot fi transformate în preparate simple, potrivite pentru întreaga familie. Iată două rețete care pot fi pregătite acasă fără prea mult efort: supă cremă de dovleac cu ghimbir și supă de cartofi cu tarhon.

Supă cremă de dovleac cu ghimbir

Dovleacul este unul dintre ingredientele vedetă ale toamnei și poate fi folosit nu doar la plăcinte, ci și pentru o supă cremă fină și aromată. Ghimbirul îi oferă o notă ușor picantă, iar smântâna adăugată la final îi dă o textură cremoasă.

Ingrediente

  • 1 kg de dovleac curățat;
  • 2 cartofi;
  • 1 ceapă;
  • 1 morcov;
  • 1 bucată mică de țelină;
  • 2 căței de usturoi;
  • 1 linguriță de ghimbir ras;
  • 1 litru de apă sau supă de legume;
  • 100 ml de smântână pentru gătit;
  • 2 linguri de ulei;
  • sare și piper;
  • semințe de dovleac pentru servire.

Mod de preparare

Dovleacul, cartofii, morcovul și țelina se curăță și se taie în bucăți. Ceapa și usturoiul se toacă, apoi se călesc ușor în ulei.

Se adaugă legumele și ghimbirul, apoi se toarnă apa sau supa de legume. Ingredientele se fierb la foc potrivit aproximativ 25-30 de minute, până când legumele se înmoaie.

Compoziția se pasează cu blenderul până când se obține o cremă fină. Se adaugă smântâna, sare și piper, apoi supa se mai lasă pe foc câteva minute.

Supa se servește caldă, cu semințe de dovleac presărate deasupra.

Dovleacul pentru plăcintă

Dovleacul pentru plăcintă. Sursa foto: Freepik.com

Supă de cartofi cu tarhon

Supa de cartofi cu tarhon este o variantă simplă și aromată, potrivită pentru zilele în care temperaturile scad. Tarhonul îi oferă un gust specific, iar legumele transformă preparatul într-o masă sățioasă.

Ingrediente

  • 700 g de cartofi;
  • 2 morcovi;
  • 1 ceapă;
  • 1 ardei gras;
  • 1 bucată mică de țelină;
  • 2 linguri de ulei;
  • 1,5 litri de apă;
  • 2 linguri de pastă de tomate;
  • 1-2 linguri de tarhon;
  • 2 linguri de oțet, după gust;
  • sare și piper;
  • pătrunjel verde.

Mod de preparare

Ceapa, morcovii, ardeiul și țelina se curăță și se taie în bucăți potrivite. Ceapa se călește câteva minute în ulei, apoi se adaugă restul legumelor.

Se toarnă apa și se lasă totul la fiert aproximativ 15 minute. Cartofii curățați și tăiați cuburi se adaugă ulterior și se fierb până când devin moi.

supa de legume

supa de legume. Sursa foto: AI

Pasta de tomate se diluează cu puțină supă și se adaugă în oală. Se pune apoi tarhonul și se mai lasă supa să fiarbă câteva minute.

La final, se adaugă oțetul, puțin câte puțin, în funcție de cât de acră se dorește supa. Se potrivește gustul cu sare și piper și se presară pătrunjel verde.

 

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