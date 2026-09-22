Varza roșie murată este una dintre garniturile care nu lipsesc de pe mesele din sezonul rece. Se prepară ușor, are o culoare intensă și un gust dulce-acrișor și poate fi păstrată în borcane pe toată perioada iernii, dacă este depozitată corespunzător.

Este potrivită atât lângă fripturi, cârnați sau alte preparate consistente, cât și alături de mâncăruri de post. Pentru un rezultat reușit, varza trebuie să fie proaspătă și bine îndesată în borcane.

Pentru aproximativ 4-5 borcane de 800 ml:

2 kg de varză roșie

1 litru de apă

500 ml de oțet de 9%

2 linguri de sare neiodată, pentru murături

3 linguri de zahăr

1 lingură de boabe de piper

1 lingură de boabe de muștar

2-3 foi de dafin

1 linguriță de semințe de chimen, opțional

Varza roșie se curăță de frunzele exterioare, apoi se spală și se taie fideluță. Se îndepărtează cotorul, iar varza se pune într-un vas încăpător.

Se adaugă sarea și se frământă ușor varza cu mâinile timp de câteva minute, până când începe să se înmoaie și să lase puțin suc. Nu este nevoie să fie zdrobită foarte tare, pentru a-și păstra textura crocantă.

Într-o cratiță se pun apa, oțetul, zahărul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă până când zahărul și sarea se dizolvă complet. Lichidul nu trebuie fiert îndelung.

Borcanele spălate și sterilizate se umplu cu varza roșie. Varza se îndeasă bine, fără să fie zdrobită, iar deasupra se toarnă treptat lichidul cald, astfel încât să pătrundă printre fâșiile de varză și să le acopere complet.

Borcanele se închid imediat cu capace curate și se sterilizează pentru o conservare mai sigură. După sterilizare, se scot cu grijă și se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură sau un prosop gros.

După răcire, borcanele se verifică pentru a vedea dacă sunt închise etanș. Se depozitează într-un loc răcoros, întunecat și uscat, ferit de variații mari de temperatură.

Varza roșie murată poate fi scoasă direct din borcan și servită ca garnitură. Gustul acestor murături se potrivește foarte bine lângă friptură, cartofi, fasole, sarmale sau alte preparate de iarnă.

În zilele de post, poate fi servită alături de cartofi copți, fasole, mâncăruri de legume sau orez.

Important: pentru păstrarea pe toată durata iernii, borcanele trebuie să fie curate și sterilizate, capacele să închidă bine, iar varza să rămână complet acoperită de lichid. După deschidere, borcanul se păstrează la frigider și se consumă într-un timp rezonabil.