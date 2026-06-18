Un regim alimentar bazat pe alimente fermentate și carne provenită de la animale crescute natural a devenit tot mai popular în rândul unor oficiali de rang înalt din administrația Trump. În centrul dietei se află varza murată, despre care susținătorii spun că i-ar fi ajutat să piardă în greutate și să își îmbunătățească starea generală de sănătate. Printre cei care au adoptat acest stil alimentar se numără secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., vicepreședintele JD Vance, secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, și secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy. potrivit The Wall Street Journal.

Aceștia urmează recomandările medicului Sean O’Mara, cunoscut pentru promovarea alimentelor fermentate și a reducerii drastice a consumului de zahăr și alcool. Kennedy a vorbit recent despre efectele pe care le-a observat după schimbarea regimului alimentar.

„În 30 de zile am slăbit 20 de kilograme”, a declarat Kennedy în această săptămână, la un eveniment desfăşurat în Michigan.

„Şi JD Vance ţine acest regim, iar schimbarea este vizibilă”, a adăugat el.

Potrivit lui Sean O’Mara, varza murată, kimchi și alte produse fermentate contribuie la reducerea grăsimii viscerale și la dezvoltarea unui microbiom intestinal sănătos, aspecte asociate cu o digestie mai bună și cu reducerea riscurilor metabolice.

Kennedy, în vârstă de 72 de ani, a fost printre primii oficiali care au adoptat dieta. Ulterior, exemplul său a fost urmat de Howard Lutnick și Sean Duffy, iar vicepreședintele JD Vance a decis să înceapă regimul în timpul Postului Paștelui, continuându-l și după această perioadă.

Medicul Sean O’Mara afirmă că lucrează frecvent cu persoane aflate la vârste înaintate, considerând că rezultatele sunt mai evidente în cazul acestora.

„Tind să lucrez mai ales cu persoane în vârstă, pentru că rentabilitatea investiţiei este cu mult mai mare… este ca şi cum ai prelua un vas care se scufundă, o companie care merge spre faliment”, a spus O’Mara.

Deși a refuzat să discute despre pacienții săi, invocând confidențialitatea, surse apropiate au declarat pentru publicația americană că mai mulți membri ai administrației s-au consultat cu acesta în ultimul an.

Kennedy a început dieta după o întâlnire cu O’Mara și susține că, pe lângă pierderea în greutate, a observat reducerea durerilor și dispariția unor probleme cardiace de care suferea anterior.

Spre deosebire de colaboratorii săi, președintele Donald Trump nu pare dispus să renunțe la preferințele culinare care l-au consacrat. Potrivit relatării WSJ, acesta continuă să consume frecvent pizza, cartofi prăjiți și Diet Coke, iar friptura bine făcută cu ketchup rămâne unul dintre preparatele sale preferate.

În trecut, aeronava sa de campanie era aprovizionată în mod regulat cu cheeseburgeri și sandvișuri de tip fast-food.

Pe lângă alimentele fermentate, Sean O’Mara recomandă consumul de carne de vită și miel provenite de la animale crescute natural, precum și anumite tipuri de brânzeturi maturate.

Pentru gustări, medicul recomandă „brânza de tip european”.

Printre produsele recomandate se numără gorgonzola, parmezanul și brânzeturile albastre maturate.

Howard Lutnick a declarat că a început să își prepare singur legumele fermentate, în timp ce Kennedy călătorește adesea cu propriile porții de varză murată.

JD Vance și-a adaptat și el meniul zilnic. La prânz consumă frecvent ouă, murături, fructe de pădure și varză murată, iar seara preferă carne de vită sau miel, însoțite de produse fermentate.

Popularitatea medicului Sean O’Mara este reflectată și de costurile serviciilor oferite în cadrul cabinetului său privat. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul acestuia, programele personalizate de optimizare a sănătății pornesc de la 8.000 de dolari, în timp ce o consultație individuală poate ajunge la 18.000 de dolari.

Printre serviciile oferite se numără inclusiv sesiuni de cumpărături în supermarket, în cadrul cărora clienții învață să identifice produsele fermentate autentice și să evite variantele ultraprocesate.

Soția lui Robert F. Kennedy Jr., Cheryl Hines, a povestit într-un podcast că pasiunea soțului său pentru varza murată a generat și momente amuzante.

„Eram îmbrăcată elegant, pregătită să plecăm la un eveniment, cu una dintre gențile mele preferate. Iar el mi-a întins o pungă cu varză murată și m-a întrebat dacă o pot pune în geantă. I-am răspuns că, de data aceasta, chiar nu pot”, a povestit ea amuzată.