Elon Musk a respins categoric informațiile potrivit cărora Tesla ar pregăti o separare a operațiunilor sale din China înaintea unei posibile fuziuni cu SpaceX, calificând raportul publicat de Wall Street Journal drept „știri absurd de false”, potrivit agenției Reuters.

Reacția vine după ce publicația americană a susținut că directorii Tesla ar fi analizat mai multe scenarii pentru reorganizarea afacerii din China.

Potrivit Wall Street Journal, conducerea Tesla ar fi discutat despre variante precum separarea companiei (spin-off), vânzarea sau chiar închiderea operațiunilor din China, în contextul unor eventuale planuri de combinare a producătorului de automobile electrice cu compania aerospațială SpaceX.

Musk a negat însă că un astfel de subiect ar fi fost discutat în interiorul companiei.

Fondatorul Tesla și SpaceX a reacționat pe platforma X imediat după publicarea informațiilor.

„Acest lucru nu a apărut niciodată într-o discuție. Știri absurd de false”, a scris Elon Musk.

Tesla și SpaceX nu au oferit alte comentarii în afara declarației publice a lui Musk.

O eventuală fuziune între Tesla și SpaceX ar întâmpina obstacole importante din partea autorităților de reglementare, în special din China.

SpaceX este unul dintre principalii contractori ai Departamentului Apărării al SUA și este implicată în programe de securitate națională și comunicații prin satelit. În schimb, Tesla deține integral fabrica sa din Shanghai și desfășoară activități comerciale extinse pe piața chineză.

Analiștii citați de Reuters și Wall Street Journal arată că asocierea directă dintre cele două companii ar putea genera preocupări legate de securitatea națională și ar complica relațiile Tesla cu autoritățile chineze.

Gigafactory Shanghai reprezintă cea mai mare și mai productivă unitate de producție a Tesla la nivel mondial.

Uzina deservește atât piața chineză, cât și exporturile către Europa, Canada și alte state din regiunea Asia-Pacific. De-a lungul ultimilor ani, fabrica a fost responsabilă pentru mai mult de jumătate din livrările globale ale companiei și are o capacitate anuală de peste 950.000 de vehicule.

Tesla produce aici modelele Model 3 și Model Y, iar peste 95% dintre componentele acestora sunt furnizate de companii locale. Rețeaua include peste 400 de furnizori chinezi, dintre care aproximativ 60 livrează componente și pentru alte fabrici Tesla din lume.

Posibilitatea unei fuziuni între Tesla și SpaceX este discutată de ani de zile de investitori și analiști, iar interesul a crescut după evaluarea SpaceX la peste 1.000 de miliarde de dolari în cadrul procesului pregătitor pentru o posibilă listare publică.

La începutul acestei luni, Musk nu a exclus complet ideea unei astfel de tranzacții, invocând suprapunerea tot mai mare dintre activitățile companiilor sale.

În același timp, președintele și directorul operațional al SpaceX, Gwynne Shotwell, declara pentru CNBC că o astfel de combinație „ar putea face viața lui Elon puțin mai ușoară”, prin simplificarea administrării afacerilor sale.

Cu toate acestea, analiștii JPMorgan consideră că aprobarea unei astfel de operațiuni ar fi extrem de dificilă, în special din cauza implicațiilor geopolitice și a relației dintre Statele Unite și China.