Australia este acuzată de platforma X că încearcă să ofere autorității sale de reglementare a internetului puteri excesive de investigare, în cadrul planurilor de consolidare a aplicării legii care interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, potrivit Reuters.

Conflictul are loc în contextul în care legea australiană, considerată prima de acest fel la nivel mondial, a intrat în vigoare în decembrie 2025.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea copiilor online, însă marile companii din tehnologie avertizează că noile reguli ar putea avea implicații juridice internaționale și ar afecta modul în care operează platformele digitale.

Într-un document transmis unei comisii a Senatului australian și publicat marți, platforma X susține că modificările legislative nu acordă „atenția cuvenită echității procedurale, protecției vieții private, impactului asupra serviciilor online și economiei digitale a Australiei”.

Compania critică în special propunerea de extindere a competențelor comisarului australian pentru siguranță online (eSafety Commissioner), care ar putea solicita mai ușor documente și informații și ar beneficia de majorarea amenzii maxime până la 99 de milioane de dolari australieni (aproximativ 69 de milioane de dolari americani).

Potrivit X, modificările ar putea obliga persoane sau entități din afara Australiei să furnizeze documente doar pentru că sunt afiliate unei companii investigate. Platforma consideră că această abordare intră în conflict cu principiile dreptului internațional și poate afecta relațiile juridice dintre state.

Poziția companiei vine după ce Elon Musk a criticat în trecut legea australiană privind interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. Antreprenorul a afirmat că aceasta reprezintă „o modalitate indirectă de a controla accesul la internet al tuturor australienilor”.

De asemenea, un comitet al Congresului Statelor Unite a solicitat deja audierea comisarului australian pentru siguranță online, acuzând instituția că pune în pericol libertatea de exprimare a cetățenilor americani.

Autoritatea eSafety susține însă că instrumentele de care dispune în prezent sunt limitate și îngreunează verificarea modului în care platformele respectă legea.

Instituția afirmă că depinde în mare măsură de informațiile furnizate chiar de companiile investigate și că nu poate solicita documente de la firmele terțe care oferă servicii de verificare a vârstei utilizatorilor. În opinia autorității, această situație creează obstacole importante în desfășurarea investigațiilor.

Totodată, eSafety pregătește posibile acțiuni în instanță împotriva a cinci platforme online, însă susține că lipsa unor competențe extinse încetinește procesul.

Asociația DIGI, care reprezintă mai multe platforme digitale, a transmis Senatului australian că autoritatea de reglementare dispune deja de puteri semnificative, care nu au fost încă testate pe deplin. Organizația solicită totodată clarificarea persoanelor și companiilor de la care pot fi solicitate documente.

În observații separate, YouTube și TikTok au arătat că nu există în prezent o metodă complet sigură și infailibilă de identificare și blocare a tuturor utilizatorilor sub limita legală de vârstă.

Date publicate de eSafety și mai multe studii realizate după intrarea în vigoare a legii arată că majoritatea adolescenților australieni cu vârsta sub 16 ani continuă să dețină conturi pe rețelele sociale.