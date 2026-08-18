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SUA accelerează producția de rachete Tomahawk

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SUA accelerează producția de rachete Tomahawkrachete Tomahawk / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Departamentul american de Război a anunțat atribuirea unui contract de 22,9 miliarde de dolari companiei Raytheon, destinat creșterii ritmului de producție a rachetelor de croazieră Tomahawk, potrivit AFP.

Stocurile americane de Tomahawk, afectate de războaie

Decizia vine pe fondul presiunilor asupra stocurilor militare americane, despre care opoziția democrată și mai mulți experți susțin că au fost afectate de operațiunile desfășurate în cadrul Războiului din Iran.

Administrația președintelui Donald Trump respinge însă afirmațiile potrivit cărora Statele Unite s-ar confrunta cu o criză a rezervelor de armament și insistă asupra capacității Pentagonului de a asigura necesarul pentru operațiunile militare în desfășurare.

Tomahawk este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansată în principal de pe nave de război și submarine. Sistemul poate lovi ținte aflate la distanțe de peste 1.600 de kilometri, ceea ce îi conferă un rol important în operațiunile militare americane desfășurate de la distanță.

Contractul cu Raytheon rezolvă problema vitezei de producție a rachetelor Tomahawk

Hung Cao, secretarul delegat interimar responsabil de Marina SUA, a declarat că suplimentarea producției este necesară pentru ca forțele navale și cele comune să dispună de capacitatea de atac considerată necesară pentru descurajarea eventualelor amenințări și pentru apărarea teritoriului american.

Oficialul Pentagonului a prezentat acordul cu Raytheon drept o investiție majoră, despre care susține că va permite accelerarea livrărilor de Tomahawk către forțele americane. Potrivit acestuia, Departamentul de Război utilizează toate resursele disponibile pentru a răspunde cerințelor generate de operațiunile militare actuale.

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Pentagon. Sursa foto: Dreamstime.com

O analiză publicată în iulie de Center for Strategic and International Studies (CSIS) a evidențiat, la rândul său, presiunea exercitată asupra stocurilor americane de rachete interceptoare. Este important de precizat că Tomahawk nu face parte din categoria interceptoarelor, fiind o armă ofensivă destinată lovirii țintelor terestre.

Ce stocuri de rachete mai au SUA

Potrivit CSIS, Statele Unite dispuneau la începutul lui 2026 de peste 2.300 de interceptoare Patriot și aproximativ 450 de sisteme de apărare THAAD. Centrul de cercetare estimează că aceste rezerve s-au redus cu cel puțin 50% după declanșarea, la 28 februarie, a Războiului din Iran de către Statele Unite și Israel.

Eforturile Pentagonului de refacere a stocurilor vizează și sistemele defensive. În iulie, Departamentul Apărării a anunțat un acord de 58,6 miliarde de dolari, întins pe șapte ani, cu Lockheed Martin pentru producția de rachete Patriot. Compania s-a angajat să accelereze livrarea interceptoarelor către armata americană.

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