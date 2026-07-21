Schimbarea de regim în Iran, din nou pe masa lui Trump

Proiectul de schimbare de regim în Iran se află din nou pe masa președintelui american Donald Trump, după ce regimul de la Teheran a încălcat toate înțelegerile realizate după luni de diplomație, potrivit Financial Times.

Dezbaterea se extinde acum dincolo de redeschiderea Strâmtorii Ormuz și limitarea programului nuclear al Teheranului - înlocuirea regimul iranian de dictatură islamistă. Astfel, obiectivele războiului se îngustează, iar opțiunile militare rămân restrânse.

În condițiile în care unele personalități americane din domeniul securității, foste și actuale, definesc succesul în conflictul cu regimul iranian ca incluzând redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe și restabilirea restricțiilor nucleare, o schimbare de regim poate schimba complet jocul față de un Iran care insistă să impună taxe.

Washingtonul respinge aceste cereri, dar intensificarea bombardamentelor este puțin probabil să ducă la redeschiderea strâmtorii. În prezent, nu există un interes pentru o intervenție terestră la Casa Albă, în condițiile în care, potrivit generalului american în retragere Barry McCaffrey, un război terestru pentru Ormuz ar necesita 600.000 de soldați și ar putea dura un an.

În același timp, Iranul amplifică presiunea asupra rivalilor regionali. Printre cele mai recente atacuri se numără unul nou asupra Arabiei Saudite, subliniind vulnerabilitatea infrastructurii din Golf, cum ar fi instalațiile de desalinizare și instalațiile petroliere.

Administrația Trump se confruntă, de asemenea, cu o provocare militară cu privire la capacitățile de rachete și drone ale Iranului, despre care strategii americani cred că vor deveni probabil mai precise și cu rază mai lungă de acțiune cu ajutorul Rusiei și Chinei.

Printre potențialele ținte viitoare se numără reactorul nuclear Dimona din Israel și baza americană din Diego Garcia, ambele vizate deja fără succes de Iran.

Întrucât negocierile sunt acum considerate ineficiente, ideea schimbării de regim revine pe ordinea de zi la Washington. SUA au reluat blocada asupra exporturilor de petrol iranian și încearcă să intensifice presiunea economică în speranța de a tăia cea mai mare parte a veniturilor din petrol ale Iranului în câteva luni și de a declanșa o criză internă severă.

Căutarea punctelor de presiune interne se extinde și la o posibilă cooperare din partea persoanelor din interiorul regimului și la o nouă discuție despre încurajarea tulburărilor din interiorul Iranului.

O propunere israeliană anterioară de a înarma grupuri kurde, care a fost respinsă de Washington la începutul conflictului,ar putea recâștiga atenția pe măsură ce alternativele se restrâng.

Totuși, fiecare escaladare crește riscul unei implicări mai profunde a SUA într-un alt conflict din Orientul Mijlociu, consumând în același timp muniții care ar putea fi necesare în viitor în alte părți.

Rapoartele neconfirmate conform cărora SUA ar fi folosit deja 30% din stocul său de rachete de croazieră Tomahawk și 50% din interceptoarele sale Patriot în primele săptămâni ale războiului indică un cost strategic pe termen lung. Totuși, un anunț recent al Lockheed Martin a prezentat un nou interceptor destinat sistemului de apărare antiaeriană Patriot, la jumătate de preț.