A zecea noapte de atacuri SUA în Iran. Obiectivele loviturilor

Armata americană a anunțat că a lansat o nouă rundă de atacuri împotriva regimului din Iran pentru a-i „degrada și mai mult” capacitățile de a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz.

Loviturile - a zecea noapte consecutivă de atacuri - vin după ce președintele american Donald Trump a promis că va pedepsi Iranul pentru moartea soldaților americani.

Trump a declarat anterior că Iranul a fost lovit „foarte puternic” în noaptea precedentă, „în onoarea” a trei soldați americani uciși recent - doi în Iordania și unul în Irak.

Ca răspuns la cel mai recent val de atacuri americane, Iranul susține că a lovit două petroliere pe calea navigabilă, precum și active militare americane în Bahrain și Kuweit, potrivit agenției de știri de stat IRNA. Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul duce acum un „război la scară largă” cu SUA.

În același timp, Teheranul susține că mesajele diplomatice sunt încă schimbate de ambele părți prin intermediari, în ciuda prăbușirii armistițiului.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a scris pe X că ultimele atacuri au lovit „centre de comandă militară, capacități maritime, situri de lansare a rachetelor și dronelor și sisteme de apărare aeriană” iraniene.

Navele comerciale au continuat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Centcom.

Iranul spune că echipele de salvare scot echipajele de pe cele două petroliere pe care le-a lovit în timp ce încercau să tranziteze prin această cale navigabilă vitală, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Agenția pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO) a declarat că un petrolier din Strâmtoarea Ormuz a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut, forțând echipajul să abandoneze nava și să se îmbarce într-o barcă de salvare.

Nu a fost clar dacă petrolierul raportat de UKMTO se număra printre cele citate de Iran.

Marți seară, Departamentul Apărării a confirmat identitatea a doi dintre soldații americani - soldatul Isabella Gonzales, în vârstă de 19 ani, din Texas, și locotenentul Tyler James Feehan, în vârstă de 25 de ani, din Hawaii - care au fost uciși într-un atac iranian asupra bazei Muwaffaq Salti din Iordania, în weekend.

Centcom a declarat anterior că un al treilea membru al serviciului a dispărut și el în acțiune după atac, iar rămășițe neidentificate au fost găsite ulterior în zonă.

În altă parte a regiunii, armata iordaniană a declarat luni seară că a doborât trei rachete iraniene, în timp ce sirenele au sunat în toată țara, avertizând asupra focului care se apropie.

Mai devreme în cursul zilei, forțele armate din Kuweit au declarat că au interceptat drone iraniene.

Bahrain a declarat că dronele lansate de Iran au vizat sistemele sale de navigație aeriană - dar traficul a rămas neafectat.

În legătură cu atacurile americane din noaptea precedentă, agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a relatat că mai multe orașe au fost lovite, inclusiv Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr și Bandar Imam Khomeini.