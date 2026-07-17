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Regimul din Iran își atacă sălbatic vecinii. Qatar, Kuweit, Bahrain și Iordania, printre ținte

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Regimul din Iran își atacă sălbatic vecinii. Qatar, Kuweit, Bahrain și Iordania, printre ținteRachete Iran. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Regimul din Iran a declanșat un nou val de atacuri în Golf, vizând țări precum Qatar, Kuweit, Bahrain și Iordania. Atacurile au venit după amenințările continue ale Teheranului de a atrage țările din Golf înapoi în escaladarea confruntării cu SUA asupra Strâmtorii Ormuz, potrivit Euronews.

Atacuri din Iran asupra unor ținte din Qatar

Iranul a efectuat din nou atacuri extinse asupra Qatarului, cu două valuri de atacuri aeriene cu rachete balistice, la 3:30 și 5:45, ora locală (2:30 și 4:45 CET), vineri dimineață.

Jurnaliștii Euronews au relatat din Doha că alertele mobile de raid aerian au trezit orașul, îndemnând locuitorii să se adăpostească.

Capitala a fost zguduită de două ori de bubuiturile puternice ale interceptărilor de rachete de către apărarea aeriană a Qatarului și de undele de șoc care au urmat.

Autoritățile au raportat că un copil a fost rănit de un șrapnel care a căzut în oraș. Minorul rănit primea îngrijirile medicale necesare în momentul anunțului.

Armata din Qatar anunță că a interceptat toate rachetele

Armata qatareză a interceptat toate rachetele primite care păreau să vizeze baza aeriană americană Al-Udeid, cea mai mare din Orientul Mijlociu, pe care SUA au folosit-o pentru a-și efectua atacurile în Iran în ultima săptămână.

Atacurile au avut loc la sfârșitul perioadei de doliu național de patru zile din Qatar, menită să comemoreze trecerea în neființă a fostului emir șeic Hamad bin Khalifa Al Thani.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a călătorit miercuri la Doha pentru a „se întâlni cu autoritățile qatareze și a-și oferi condoleanțe”, potrivit ministerului iranian de externe.

Regimul din Iran își atacă sălbatic vecinii

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) confirmase că a lansat rachete asupra Qatarului în incidente anterioare, susținând că acestea îl vizau pe Al-Udeid.

Armata din Iran și-a reluat atacurile asupra țărilor vecine în ultimele zile, inclusiv Kuweit, Bahrain și Iordania, în urma prăbușirii armistițiului și a acordului interimar cu SUA, care trebuia să servească drept modalitate de a ajunge la un acord de pace final.

Qatar este unul dintre mediatorii cheie în discuțiile dintre cele două părți, alături de Pakistan.

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