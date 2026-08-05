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Patru bărbați au fost înjunghiați în centrul Londrei. O femeie a fost arestată

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Patru bărbați au fost înjunghiați în centrul Londrei. O femeie a fost arestatăCovent Garden / sursa foto: captura video X
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Din cuprinsul articolului

Patru bărbați au fost înjunghiați miercuri pe o stradă din apropierea cartierului Covent Garden, în centrul Londrei, iar o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestată, potrivit informațiilor transmise de Poliția Metropolitană și preluate de Reuters.

Incidentul s-a produs pe Endell Street, la aproximativ 400 de metri de celebra piață Covent Garden, una dintre cele mai vizitate zone turistice din capitala Marii Britanii, cunoscută pentru artiștii stradali, magazine și restaurante.

Autoritățile au precizat că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, este vorba despre un incident asociat stării de sănătate mintală a suspectei și nu există indicii că ar avea legătură cu terorismul.

Patru victime au fost transportate la un centru de traumă

Potrivit Serviciului de Ambulanță din Londra, cele patru victime sunt bărbați cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani. Aceștia au fost găsiți cu răni provocate prin înjunghiere și au primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi transportați la un centru specializat în tratarea traumelor.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice informații privind starea exactă de sănătate a victimelor și nici circumstanțele în care acestea au fost atacate. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili succesiunea evenimentelor și relația dintre persoanele implicate.

Suspecta a fost reținută de poliție

Poliția Metropolitană a anunțat că femeia arestată este suspectată de deținerea unei arme ofensive și de agresiune. Ea se află în continuare în custodia poliției.

La locul incidentului, anchetatorii au ridicat o pereche de foarfece, despre care autoritățile spun că a fost folosită în atac. Zona a fost izolată pentru efectuarea cercetărilor, iar polițiștii au desfășurat activități de colectare a probelor și de audiere a martorilor.

Într-un comunicat, Poliția Metropolitană a precizat că primele elemente ale anchetei indică faptul că este vorba despre „un incident despre care se crede că are legătură cu probleme de sănătate mintală”.

Din acest motiv, ancheta este tratată diferit față de un incident cu motivație extremistă sau teroristă.

Covent Garden, una dintre cele mai aglomerate zone din Londra

Atacul a avut loc în apropierea pieței Covent Garden, una dintre principalele atracții turistice ale Londrei. În mod obișnuit, zona este foarte circulată atât de localnici, cât și de vizitatori, fiind renumită pentru spectacolele susținute de artiști stradali, magazinele și restaurantele sale.

Prezența numeroșilor turiști în această parte a orașului a atras rapid intervenția unui număr important de echipaje de poliție și ambulanță, care au securizat perimetrul și au acordat primul ajutor victimelor.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează.

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