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Emmanuel Macron reacționează dur după atacul sângeros de la Kiev: Rusia trebuie să plătească prețul pentru agresiune

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Emmanuel Macron reacționează dur după atacul sângeros de la Kiev: Rusia trebuie să plătească prețul pentru agresiuneEmmanuel Macron / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Reacție fermă la nivel internațional după cele mai recente evenimente din Ucraina. Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat noul atac aerian masiv cu rachete şi drone efectuat de armata rusă în regiunea capitalei ucrainene. Liderul de la Paris a subliniat că Moscova va trebui să răspundă pentru acțiunile sale și a promis o intensificare a presiunilor diplomatice și economice pentru atingerea acestui obiectiv, anunță EFE.

„Această politică de teroare, dusă prin lovituri cu rachete şi drone, este inacceptabilă”, a scris Macron pe reţeaua de socializare X, reacţionând după bombardamentul rusesc soldat cu un bilanț tragic de cel puțin 17 morți și 44 de răniți în zona Kievului.

„Fiecare nou atac consolidează o evidenţă: Rusia trebuie să plătească preţul pentru agresiunea sa şi să răspundă pentru crimele sale”, a indicat în continuare preşedintele francez.

Emmanuel Macron reacționează dur după atacul sângeros de la Kiev: Rusia trebuie să plătească prețul pentru agresiune

Franța și aliații săi occidentali își mențin sprijinul ferm pentru Kiev, în ciuda intensificării acțiunilor militare rusești. Emmanuel Macron a dat asigurări că partenerii internaționali nu vor da înapoi și vor continua să sprijine apărarea Ucrainei prin toate mijloacele disponibile.

El a insistat că, „împreună cu Ucraina, nu vom ceda nici oboselii şi nici intimidării” şi a anunţat că „Uniunea Europeană şi partenerii săi vor continua să crească presiunea asupra Rusiei, mai ales prin noi sancţiuni şi consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, astfel încât aceasta să se poată apăra şi să-şi protejeze populaţia”.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: captură video

De cealaltă parte, Moscova își justifică atacurile aeriene prin vizarea unor obiective strategice ale armatei ucrainene. Potrivit Ministerului rus al Apărării, bombardamentul a vizat centre logistice folosite pentru depozitarea şi furnizarea de armament, precum şi pentru producţia şi distribuţia de drone.

Escaladare fără precedent pe frontul aerian

Noul val de bombardamente lansat de Rusia vine ca răspuns direct la acțiunile armatei ucrainene în adâncimea teritoriului rus. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase recent o campanie extinsă de atacuri cu drone îndreptate împotriva infrastructurii critice a Moscovei.

Campania ucraineană, declanșată la 25 iunie, s-a axat cu precădere pe distrugerea rafinăriilor și a centrelor logistice rusești. În acest interval, forțele ucrainene au lovit aproximativ 20 de depozite ale companiei ruse de comerţ electronic Wildberries, 25 de rafinării şi infrastructuri energetice, precum şi aproape 200 de petroliere şi nave comerciale în Marea Neagră şi Marea Azov.

Războiul represaliilor și blocada porturilor

Răspunsul Moscovei la această ofensivă aeriană a fost extrem de violent. Numai în luna iulie, armata rusă a lansat 381 de rachete asupra Ucrainei, atingând cel mai ridicat nivel lunar de la izbucnirea conflictului în februarie 2022.

Pe lângă atacurile asupra zonelor rezidențiale și logistice, Rusia vizează sistematic porturile ucrainene. Această strategie urmărește blocarea completă a exporturilor de Cereale ale Ucrainei, ca reacție la perturbarea propriilor exporturi rusești în urma atacurilor cu drone lansate de Kiev asupra infrastructurii portuare.

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