Președintele Donald Trump a exprimat recent îndoieli cu privire la acuzațiile conform cărora Rusia ar ajuta Iranul să vizeze forțele americane. În același timp, membri ai propriei sale administrații recunosc faptul că Moscova și Beijingul susțin Teheranul în alte moduri, comentează Fox News.

Trump a respins afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului imagini din satelit ale instalațiilor militare americane din regiunea Golfului. Liderul de la Casa Albă a declarat că orice astfel de asistență ar fi avut un impact foarte redus, având în vedere daunele majore suferite deja de armata iraniană din cauza forțelor convenționale americane, notează Fox News.

De asemenea, Trump a menționat că va discuta acest subiect direct cu Vladimir Putin pentru a afla adevărul. La rândul său, un oficial de la Casa Albă a susținut poziția președintelui, afirmând că nicio acțiune a unui actor extern nu a reușit să sporească abilitatea Iranului de a ataca cetățenii americani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat dovezi sâmbătă, afirmând că sateliții rusești au supravegheat țările din Golf și bazele militare americane la începutul lunii iulie, înainte ca aceste imagini să apară ulterior în Iran.

Astfel, Ucraina a descoperit o „corelație clară” între aceste observații secrete rusești și atacurile iraniene care au urmat. Conform lui Zelenski, sateliții ruși s-au concentrat timp de două zile pe patru baze aeriene: două în Bahrain, una în Iordania și una în Kuweit.

În replică, Rusia a negat ferm că ar fi furnizat informații secrete Iranului cu privire la țintele militare americane, iar ministrul de externe Serghei Lavrov a argumentat că locațiile bazelor SUA sunt oricum disponibile public.

Oficialii de la Kiev, inclusiv ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, au transmis aceste informații partenerilor străini prin alte canale diplomatice, un oficial ucrainean precizând că țara sa dorește să evite deschiderea unui „al doilea front” cu Iranul.

Președintele Trump a pus sub semnul întrebării și un raport Reuters conform căruia China ar putea trimite către Teheran sute de sisteme de apărare antiaeriană portabile, folosind Pakistanul ca rută de tranzit. Liderul american a afirmat că a primit o asigurare fermă din partea președintelui chinez Xi Jinping că Beijingul va rămâne în afara acestui conflict.

Ca răspuns la aceste rapoarte, China le-a catalogat drept "lipsite de temei". În mod similar, Pakistanul a respins afirmațiile privind rolul său de tranzit al armelor, numind acuzațiile "fără fundament și lipsite de adevăr".

În ciuda declarațiilor publice ale președintelui Trump, oficialii guvernamentali și experții în securitate națională atrag atenția asupra unei realități mult mai complexe. Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a recunoscut în cadrul unei audieri în Senat, în luna iulie, că Rusia și China facilitează unele dintre acțiunile pe care le face Iranul, deși cele două puteri operează la niveluri diferite de implicare.

Matthew Kroenig, fost oficial al Pentagonului și membru al comunității de informații, a catalogat rapoartele drept „foarte plauzibile”, indicând o cooperare tot mai strânsă între Rusia, China și Iran. Kroenig a explicat că, din perspectiva Rusiei și a Chinei, complicarea războiului SUA în Orientul Mijlociu și creșterea costurilor pentru Washington reprezintă avantaje strategice clare.

Același expert a atras atenția că datele obținute din satelit și sistemele avansate de apărare antiaeriană necesită aprobarea directă a guvernelor respective, explicând plastic că nu există magazine de cartier în Sankt Petersburg care să vândă aceste date.

În aceeași notă de precauție, Anna Borshchevskaya, expert la Washington Institute for Near East Policy, a subliniat că Moscova construiește de ani de zile relații militare mai strânse cu Teheranul. Ea a amintit că Iranul a început să aprovizioneze Rusia cu drone de atac Shahed încă din anul 2022, permițând Moscovei să lovească ieftin orașele și infrastructura din Ucraina.

Expertul, citat de Fox News, a avertizat că Rusia privește conflictele din Ucraina și Iran într-un mod interconectat, tratându-le ca pe niște părți esențiale ale campaniei sale globale împotriva influenței americane.

Potrivit Annei Borshchevskaya, furnizarea de informații prin satelit oferă Moscovei o modalitate eficientă de a-i ajuta pe iranieni fără a se angaja militar direct. Acest lucru, concluzionează analista, demonstrează faptul că Rusia joacă un joc strategic mult mai nuanțat pe tabla de șah a geopoliticii internaționale.