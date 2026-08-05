Două persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin alte 21 au fost rănite după ce Rusia a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului și a localităților din apropiere. Exploziile au declanșat alerte de raid aerian care au durat mai bine de o oră, potrivit autorităților ucrainene, citate de BBC.

Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkachenko, a transmis că „inamicul atacă din nou în forţă regiunea Kievului”.

Atacul a început după miezul nopții, iar mai multe valuri de rachete balistice au vizat capitala Ucrainei și zonele din jurul acesteia.

Autoritățile din Kiev au anunțat că o femeie a murit în urma bombardamentului, iar o altă persoană și-a pierdut viața în orașul Bucha, situat la vest de capitală. Alte cel puțin 21 de persoane au fost rănite în regiunea Kiev.

Administrația militară a capitalei a acuzat Rusia că „inamicul loveşte din nou în mod deliberat civilii şi infrastructura civilă”.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au comentat atacul.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături după loviturile care au afectat centrul orașului.

La rândul său, Timur Tkachenko a anunțat că „consecinţele atacului inamic sunt înregistrate în districtele Bucha, Brovary şi Fastiv din regiune”.

Oficialul i-a îndemnat pe locuitori să respecte avertizările autorităților.

„Îi îndemn pe toţi: nu ignoraţi sirenele de raid aerian. Aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de familia voastră”, a spus acesta.

Bombardamentul asupra Kievului vine pe fondul intensificării atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina.

În ultimele săptămâni, Moscova a mărit frecvența loviturilor asupra capitalei ucrainene, în timp ce Ucraina a vizat tot mai des infrastructura din Rusia, inclusiv instalații energetice și depozite ale companiei Wildberries.

Potrivit autorităților ruse, cinci persoane au murit și alte zece au fost rănite marți dimineață, în regiunea Moscovei, după un atac asupra unor depozite Wildberries.

Cu o zi înainte, oficialii ruși au anunțat că șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte 58 au fost rănite într-un atac cu drone asupra unei plaje aglomerate din regiunea Krasnodar.

Între timp, Ucraina a condamnat apariția unui videoclip filmat în Herson, în care un bărbat este urmărit de o dronă. Autoritățile de la Kiev au calificat incidentul drept o „vânătoare” și un „safari” deliberate împotriva civililor.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar ataca în mod deliberat populația civilă.

Pe fondul intensificării atacurilor cu rachete balistice, Ucraina le solicită din nou aliaților occidentali să furnizeze mai multe rachete interceptoare pentru sistemele Patriot de fabricație americană, considerate esențiale pentru apărarea împotriva loviturilor rusești.