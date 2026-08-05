Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat în apropierea terenului de golf al președintelui american Donald Trump din Rancho Palos Verdes, California, după ce autoritățile au descoperit asupra sa o armă și muniție interzisă. Incidentul s-a produs cu o zi înainte ca liderul de la Casa Albă să ajungă în zonă, potrivit BBC. Suspectul, identificat drept Jeanine John Taele, este cercetat pentru port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă.

Potrivit Departamentului Șerifului din Los Angeles, bărbatul a fost observat plimbându-se pe proprietate, fotografiind și filmând împrejurimile.

Anchetatorii susțin că acesta părea să urmărească măsurile de securitate pregătite înaintea vizitei lui Donald Trump. Suspectul ar fi fost identificat de agenți federali în civil aflați în zonă.

În momentul arestării, Jeanine John Taele avea asupra sa un încărcător cu 16 cartușe cu vârf concav, muniție interzisă în statul California.

În autoturismul parcat la clubul de golf, oamenii legii au descoperit un pistol încărcat și un alt încărcător de același tip.

Totodată, verificările au arătat că bărbatul era căutat și de Poliția din El Segundo într-un dosar de jaf.

Locuința suspectului din Downey a fost percheziționată luni de agenți FBI.

Potrivit autorităților, în imobil au fost găsite o pușcă de tip AR modificată ilegal, un pistol calibru .45, veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate și caiete cu însemnări considerate îngrijorătoare de anchetatori.

Investigația continuă cu sprijinul Serviciului Secret, iar procurorii analizează posibilitatea formulării unor acuzații suplimentare.

Șeriful din Los Angeles a declarat că, în acest moment, nu există o amenințare credibilă la adresa comunității.

Arestarea a avut loc înaintea unei cine de strângere de fonduri organizate de Partidul Republican la terenul de golf din Rancho Palos Verdes.

În timpul vizitei, Donald Trump urma să critice politicile guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, considerat unul dintre posibilii candidați la alegerile prezidențiale din 2028.

Președintele american a supraviețuit, în ultimii ani, la trei tentative de asasinat, iar după cel mai recent incident echipa sa de securitate a anunțat că a revizuit măsurile de protecție.