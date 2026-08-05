International

Bărbat înarmat, arestat lângă proprietatea lui Donald Trump din California. Ce au găsit agenții FBI în locuința suspectului

Comentează știrea
Bărbat înarmat, arestat lângă proprietatea lui Donald Trump din California. Ce au găsit agenții FBI în locuința suspectuluiDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat în apropierea terenului de golf al președintelui american Donald Trump din Rancho Palos Verdes, California, după ce autoritățile au descoperit asupra sa o armă și muniție interzisă. Incidentul s-a produs cu o zi înainte ca liderul de la Casa Albă să ajungă în zonă, potrivit BBC. Suspectul, identificat drept Jeanine John Taele, este cercetat pentru port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă.

Bărbat înarmat, arestat înaintea vizitei lui Donald Trump la terenul său de golf

Potrivit Departamentului Șerifului din Los Angeles, bărbatul a fost observat plimbându-se pe proprietate, fotografiind și filmând împrejurimile.

Anchetatorii susțin că acesta părea să urmărească măsurile de securitate pregătite înaintea vizitei lui Donald Trump. Suspectul ar fi fost identificat de agenți federali în civil aflați în zonă.

FBI

FBI. Sursa foto: Arhiva EVZ

Polițiștii au găsit asupra lui o armă și muniție interzisă

În momentul arestării, Jeanine John Taele avea asupra sa un încărcător cu 16 cartușe cu vârf concav, muniție interzisă în statul California.

În autoturismul parcat la clubul de golf, oamenii legii au descoperit un pistol încărcat și un alt încărcător de același tip.

Totodată, verificările au arătat că bărbatul era căutat și de Poliția din El Segundo într-un dosar de jaf.

FBI a descoperit arme și echipamente în locuința suspectului

Locuința suspectului din Downey a fost percheziționată luni de agenți FBI.

Potrivit autorităților, în imobil au fost găsite o pușcă de tip AR modificată ilegal, un pistol calibru .45, veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate și caiete cu însemnări considerate îngrijorătoare de anchetatori.

Investigația continuă cu sprijinul Serviciului Secret, iar procurorii analizează posibilitatea formulării unor acuzații suplimentare.

Șeriful din Los Angeles a declarat că, în acest moment, nu există o amenințare credibilă la adresa comunității.

Vizita lui Donald Trump are loc pe fondul unor măsuri sporite de securitate

Arestarea a avut loc înaintea unei cine de strângere de fonduri organizate de Partidul Republican la terenul de golf din Rancho Palos Verdes.

În timpul vizitei, Donald Trump urma să critice politicile guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, considerat unul dintre posibilii candidați la alegerile prezidențiale din 2028.

Președintele american a supraviețuit, în ultimii ani, la trei tentative de asasinat, iar după cel mai recent incident echipa sa de securitate a anunțat că a revizuit măsurile de protecție.

Stiri calde

10:57 - Avertisment fără precedent. Rusia ar putea ataca NATO folosind drone ucrainene. Planul lui Putin, dezvăluit de Lituania

10:48 - Bolojan, cu ochii pe contor. Cifrele i-au smuls un zâmbet

10:40 - Gaza, laboratorul noii strategii americane. Cum a înlocuit Washingtonul marile intervenții cu avanposturi-pilot și co...

10:33 - A treia încercare de scufundare a barjelor. Dunărea scade alarmant, iar Reactorul 2 este la un pas de oprire

10:24 - Cum a ajuns armata română să ocupe Budapesta în 1919. Detalii istorice surprinzătoare

10:16 - Scene dramatice în Munții Iezer. Un cioban atacat de urs a cerut ajutor abia după o noapte

HAI România!

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Marile probleme din industria textilă, explicate de unul dintre cei mai importanți producători

Marile probleme din industria textilă, explicate de unul dintre cei mai importanți producători

Proiecte speciale