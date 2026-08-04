O simplă conectare la rețeaua WiFi a unui hotel poate deveni o capcană pentru utilizatori. Experții în securitate cibernetică avertizează că infractorii folosesc o metodă tot mai sofisticată pentru a compromite conturile Microsoft 365, platforma care include servicii și aplicații precum Word, Excel, Outlook și Teams, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Atacatorii modifică echipamentele care gestionează rețeaua wireless și redirecționează utilizatorii către pagini false de autentificare, unde aceștia își introduc fără să știe datele de conectare.

Potrivit companiei de securitate cibernetică ReliaQuest, campania este activă de cel puțin două luni și a vizat deja organizații din mai multe domenii, inclusiv servicii financiare, sănătate, energie, comerț, consultanță și avocatură.

Anchetatorii nu au stabilit încă metoda prin care infractorii preiau controlul asupra echipamentelor care administrează rețelele WiFi. Una dintre principalele ipoteze este exploatarea unor breșe de securitate sau a unor interfețe de administrare insuficient protejate.

După ce obțin drepturi de administrator, atacatorii schimbă setările DNS ale punctelor de acces. Astfel, atunci când un utilizator încearcă să se conecteze la Microsoft 365, este trimis automat către o pagină falsă, aproape imposibil de deosebit de cea oficială.

Convinsă că se află pe site-ul autentic, victima introduce adresa de e-mail și parola, iar aceste informații ajung direct în posesia infractorilor cibernetici.

Experții în securitate au identificat și mai multe domenii folosite pentru găzduirea acestor pagini frauduloase, toate create astfel încât să imite serviciile Microsoft.

În unele situații, infractorii recurg la o metodă și mai sofisticată, bazată pe autentificarea prin codul dispozitivului. Utilizatorul primește o solicitare care pare oficială și, fără să bănuiască nimic, aprobă accesul la cont.

Utilizatorul primește o solicitare care pare trimisă de Microsoft și, convins că este autentică, aprobă accesul la cont. În realitate, prin această acțiune îi permite atacatorului să se conecteze la contul său, chiar dacă are activată autentificarea în doi pași, una dintre cele mai importante măsuri de securitate.

Experții îi sfătuiesc pe turiști să fie prudenți atunci când se conectează la rețelele WiFi din hoteluri, aeroporturi sau alte spații publice. Folosirea unui VPN și verificarea atentă a paginilor pe care își introduc datele de autentificare pot reduce semnificativ riscul ca informațiile personale sau cele de serviciu să ajungă în mâinile infractorilor cibernetici.