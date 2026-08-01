Angajații unui hotel de patru stele din Constanța au găsit, în timpul curățeniei, aproape trei kilograme de mâncare într-o cameră ocupată de mai mulți turiști. Alimentele, luate de la micul dejun servit în regim de bufet suedez, fuseseră păstrate pentru a fi consumate ulterior, deși erau destinate servirii în restaurantul unității de cazare, potrivit FunkyTravel.

Incidentul a atras numeroase reacții după ce informațiile și imaginile au ajuns în mediul online.

Situația a fost descoperită de personalul hotelului în timpul operațiunilor obișnuite de curățenie. În cameră se afla o cantitate mare de produse alimentare provenite de la bufetul organizat pentru micul dejun. Potrivit informațiilor apărute, turiștii ar fi luat mai multe preparate din restaurant pentru a le păstra și a le consuma mai târziu.

Printre produsele descoperite de angajații hotelului din Constanța se aflau mezeluri, brânzeturi, crenvurști, produse de patiserie și alte preparate servite în mod obișnuit la micul dejun.Cantitatea totală s-a apropiat de trei kilograme de alimente. Cele mai multe dintre produse fuseseră păstrate în condiții improprii pentru un consum ulterior.

Mâncarea fusese luată din zona de bufet, unde preparatele erau puse la dispoziția clienților pentru a fi consumate în restaurantul hotelului. Cazul a ajuns rapid pe rețelele sociale, unde fotografiile și relatările despre cele întâmplate au fost distribuite de numeroși utilizatori.

O parte dintre internauți au comentat situația în glumă, în timp ce alții au criticat gestul turiștilor și au amintit că mâncarea oferită în sistem bufet trebuie consumată în spațiul destinat servirii mesei.

Incidentul a provocat și discuții despre regulile aplicate de hotelurile care includ micul dejun în prețul cazării.

Dincolo de reacțiile provocate de comportamentul turiștilor, păstrarea produselor în camera de hotel poate crea și probleme legate de siguranța alimentară.

Mezelurile, brânzeturile, lactatele și preparatele din carne trebuie depozitate la temperaturi controlate. Dacă sunt ținute mai multe ore într-un spațiu care nu dispune de condiții adecvate de refrigerare, acestea se pot altera.

Produsele scoase din zona amenajată pentru servire pot deveni nesigure pentru consum, în special atunci când sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă.

În sezonul cald, degradarea alimentelor este accelerată de temperaturile ridicate. Consumul produselor ținute ore întregi în afara frigiderului poate favoriza apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Preparatele luate de la bufet ar trebui consumate imediat după ce sunt aduse la masă. Păstrarea lor pentru mai târziu, fără condiții corespunzătoare, poate transforma alimentele într-un risc pentru sănătate.

Respectarea regulilor stabilite de hotel și consumarea produselor în restaurant reduc atât riscul alterării, cât și posibilitatea apariției unor probleme de sănătate.