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Tren CFR atacat cu pietre după plecarea din Constanța. Un geam a fost spart

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Tren CFR atacat cu pietre după plecarea din Constanța. Un geam a fost spartTren Alstom Coradia. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători, care circula luni pe ruta Constanța–București Nord, a fost atacat cu pietre la aproximativ patru kilometri după plecare, în zona stației CF Palas. Un geam lateral a fost spart, mecanicul a oprit garnitura, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Tren CFR atacat cu pietre după plecarea din Constanța

Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre luni, în timp ce se deplasa de la Constanța spre București Nord. Incidentul s-a produs la scurt timp după plecarea din gara Constanța, în apropierea stației CF Palas. În urma loviturilor, unul dintre geamurile laterale ale garniturii a fost spart.

Poliția Transporturi Feroviare a fost anunțată, iar autoritățile au început verificările pentru identificarea persoanelor care au aruncat cu pietre.

Trenul Interregio 16082, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din gara Constanța la ora 12.30. Sosirea în stația București Nord era programată pentru ora 14.43.

După ce a parcurs aproximativ patru kilometri, garnitura a ajuns în zona stației CF Palas. În acel moment, mai multe persoane au aruncat cu pietre în direcția trenului. Mecanicul a oprit garnitura după producerea incidentului.

politia

politia / sursa foto. dreamstime.com

Un geam lateral a fost spart

În urma atacului, dublura unui geam lateral a fost spartă, potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar.

Nu au fost anunțate alte pagube produse la tren și nici existența unor persoane rănite.

După verificarea situației, garnitura și-a continuat deplasarea spre București.

Trenul a ajuns cu zece minute întârziere

Trenul a sosit în Gara de Nord din București cu o întârziere de zece minute față de ora stabilită inițial.

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată în legătură cu incidentul.

Autoritățile urmează să facă cercetări pentru a stabili cine sunt persoanele responsabile și pentru a lua măsurile legale care se impun.

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