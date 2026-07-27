Tren CFR atacat cu pietre după plecarea din Constanța

Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători, care circula luni pe ruta Constanța–București Nord, a fost atacat cu pietre la aproximativ patru kilometri după plecare, în zona stației CF Palas. Un geam lateral a fost spart, mecanicul a oprit garnitura, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre luni, în timp ce se deplasa de la Constanța spre București Nord. Incidentul s-a produs la scurt timp după plecarea din gara Constanța, în apropierea stației CF Palas. În urma loviturilor, unul dintre geamurile laterale ale garniturii a fost spart.

Poliția Transporturi Feroviare a fost anunțată, iar autoritățile au început verificările pentru identificarea persoanelor care au aruncat cu pietre.

Trenul Interregio 16082, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din gara Constanța la ora 12.30. Sosirea în stația București Nord era programată pentru ora 14.43.

După ce a parcurs aproximativ patru kilometri, garnitura a ajuns în zona stației CF Palas. În acel moment, mai multe persoane au aruncat cu pietre în direcția trenului. Mecanicul a oprit garnitura după producerea incidentului.

În urma atacului, dublura unui geam lateral a fost spartă, potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar.

Nu au fost anunțate alte pagube produse la tren și nici existența unor persoane rănite.

După verificarea situației, garnitura și-a continuat deplasarea spre București.

Trenul a sosit în Gara de Nord din București cu o întârziere de zece minute față de ora stabilită inițial.

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată în legătură cu incidentul.

Autoritățile urmează să facă cercetări pentru a stabili cine sunt persoanele responsabile și pentru a lua măsurile legale care se impun.