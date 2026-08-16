Sute de persoane care au pătruns recent în enclava spaniolă Ceuta au ieșit să protesteze duminică pe o plajă locală, solicitând guvernului de la Madrid acordarea statutului de azilant și oprirea procedurilor de returnare către Maroc, conform AFP.

Acești protestatari fac parte din grupul de câteva mii de oameni rămași blocați în teritoriu în urma valului masiv de treceri clandestine înregistrat în urmă cu două săptămâni. Atunci, un număr impresionant de persoane a ajuns în mica enclavă din Africa de Nord, a cărei populație stabilă este de doar optzeci de mii de locuitori. Majoritatea celor sosiți inițial s-au întors de bunăvoie peste graniță în zilele care au urmat, însă mii de oameni continuă să rămână pe loc.

Persoanele rămase în teritoriu se confruntă cu o situație extrem de dificilă, mulți fiind adăpostiți direct pe plaja El Trampolin sau la marginile localității.

Aceștia speră în continuare să găsească o cale legală sau logistică prin care să poată trece pe continental european. În cadrul manifestațiilor recente, oamenii au afișat steaguri ale Spaniei și pancarte pe care scria „Vrem azil”, „Nu vrem să ne întoarcem în Maroc” și „Și noi suntem oameni”. De asemenea, mulțimea a scandat mesaje precum „Suntem obosiți” și „Avem nevoie de o soluție”.

Poziția oficială a guvernului central rămâne însă una foarte strictă. Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat în această săptămână că migranții care au intrat ilegal în enclavă nu vor putea rămâne în Ceuta, nu vor putea călători spre Spania continentală și nu vor primi statut legal, cu excepția unor cazuri rare de vulnerabilitate extremă. Această decizie închide practic posibilitatea ca majoritatea celor sosiți ilegal să poată ajunge în peninsula Iberică.

În tot acest timp, infrastructura și serviciile publice din enclavă resimt o presiune fără precedent. Enrique Roviralta, șeful Colegiului Medicilor din Ceuta, a declarat că personalul medical este epuizat și a criticat răspunsul lent al guvernului central. Potrivit acestuia, au apărut cazuri de diaree infecțioasă și râie, în timp ce numărul rănilor asociate violențelor, inclusiv fracturi nazale și plăgi provocate prin înjunghiere, este în creștere.

Referitor la situația din spitale și centre de îngrijire, Ministrul Sănătății, Mónica García, a respins însă afirmațiile potrivit cărora serviciile medicale din Ceuta s-ar fi prăbușit, recunoscând în același timp că acestea sunt supuse unei presiuni considerabile.

Majoritatea celor care au traversat frontiera susțin că au fost determinați să plece de lipsa de perspective și de veniturile extrem de reduse din țara de origine. Printre aceștia se numără inclusiv persoane cu studii superioare și calificări profesionale. În egală măsură, printre cei care cer protecție internațională se află și persoane care au parcurs mii de kilometri prin diverse regiuni pentru a reuși să ajungă la granița Uniunii Europene.