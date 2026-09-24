Claudiu Târziu: Europa are nevoie de industrie, energie sigură și competitivitate. România nu trebuie să rămână doar piață de desfacere

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, susține o politică de reindustrializare a Europei și de consolidare a capacităților industriale ale României. În viziunea sa, tranziția energetică trebuie făcută realist, fără măsuri care să afecteze competitivitatea industriei europene și fără închiderea unor capacități energetice înainte ca alternativele să fie sigure și viabile.

Europa are nevoie să-și reconstruiască baza industrială, iar România trebuie să recupereze decalajele față de statele occidentale, consideră Claudiu Târziu. „Europa are nevoie de industrie, energie sigură și competitivitate. Iar România nu trebuie să rămână doar piață de desfacere, ci să fie una dintre economiile industriale relevante ale Europei”, este mesajul europarlamentarului român.

Pentru Claudiu Târziu, reindustrializarea nu este doar un obiectiv economic, ci o condiție pentru autonomia și competitivitatea europeană. Poziția sa este clară: Europa trebuie să-și reconstruiască baza industrială, iar România trebuie să atragă investiții și să-și dezvolte propriile capacități de producție.

În Parlamentul European, Târziu activează în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE), unde dosarele privind competitivitatea industrială și politica energetică se află printre temele centrale ale activității sale. Într-un set de amendamente depuse în numele Grupului ECR, Târziu a susținut explicit înlocuirea accentului pus exclusiv pe „decarbonizarea industrială” cu un obiectiv care să includă și reindustrializarea.

Claudiu Târziu susține consolidarea producției europene și principiul „Made in EU”. În același timp, el consideră că autonomia strategică nu trebuie confundată cu izolarea economică. Producția europeană trebuie să fie o prioritate, însă parteneriatele externe trebuie păstrate acolo unde Europa are nevoie de produse, materii prime sau tehnologii pe care nu le poate produce suficient în interiorul Uniunii.

În ceea ce privește România, europarlamentarul ECR consideră că țara noastră are un avantaj important: materiile prime și resursele strategice. Problema este ca acestea să fie valorificate în interesul economiei românești. „România le are. Trebuie să știm să negociem și să ne valorificăm resursele în interesul economiei românești”, este poziția lui Claudiu Târziu.

În acest context, investițiile industriale în România trebuie încurajate, iar țara trebuie să urmărească dezvoltarea unor capacități de producție care să genereze valoare adăugată și locuri de muncă, nu doar exploatarea resurselor pentru export.

Un alt domeniu strategic este industria auto. Claudiu Târziu susține menținerea României ca competitor relevant în industria auto europeană, într-un sector în care țara noastră are deja o bază industrială importantă. În același timp, el consideră că politicile europene trebuie să țină cont de realitățile economice și de competitivitatea producătorilor europeni. Fabricile trebuie autorizate mai repede Pentru Târziu, una dintre problemele industriei europene este și viteza cu care pot fi realizate investițiile. Procedurile de autorizare trebuie accelerate, astfel încât proiectele industriale să poată fi construite și puse în funcțiune într-un timp rezonabil.

Una dintre cele mai ferme poziții ale lui Claudiu Târziu privește energia. Europarlamentarul consideră că dependența Europei de importurile energetice trebuie redusă cât mai aproape de zero, însă tranziția trebuie făcută realist, prin negocieri și fără a pune în pericol competitivitatea economiei europene. În acest context, Târziu se opune închiderii unor capacități energetice înainte ca alternativele să fie disponibile și sigure. „Nu putem închide capacitățile energetice înainte de a avea alternative sigure și viabile”, este poziția sa.

Pentru România, problema este cu atât mai importantă cu cât energia competitivă este o condiție pentru păstrarea și dezvoltarea industriei. La nivel european, costurile ridicate ale energiei sunt recunoscute ca una dintre problemele care afectează competitivitatea industriei, în special în sectoarele mari consumatoare de energie. „Decarbonizarea nu poate fi făcută cu orice preț” Claudiu Târziu susține că industria europeană nu poate suporta costuri suplimentare impuse printr-o decarbonizare realizată fără a ține cont de competitivitate.

El consideră necesară abandonarea abordării actuale a Green Deal, atunci când aceasta generează costuri care împing producția europeană în afara Europei. „Decarbonizarea industriei nu poate fi făcută cu orice preț”, este una dintre principalele sale poziții. România trebuie să devină economie industrială Pentru Claudiu Târziu, miza nu este doar protejarea industriei existente, ci transformarea României într-un actor industrial relevant în Europa. Investițiile, energia sigură și competitivă, valorificarea materiilor prime, reducerea dependențelor strategice, accelerarea autorizărilor și menținerea industriei auto sunt, în viziunea sa, elemente ale aceleiași politici.

România are nevoie de o politică industrială care să producă valoare, iar Europa are nevoie de o politică energetică și industrială care să nu sacrifice competitivitatea în numele unor obiective stabilite fără suficientă atenție la realitățile economice. Mesajul europarlamentarului Claudiu Târziu este, astfel, unul centrat pe trei obiective: reindustrializare, energie sigură și competitivitate. Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

Articol platit de ECR Group din Parlamentul European.

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