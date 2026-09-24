Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a transmis un îndemn studenților, profesorilor și familiilor acestora, odată cu începerea noului an universitar 2026-2027. Patriarhul României a vorbit despre importanța educației, a formării spirituale și profesionale, dar și despre rolul tinerilor în familie, Biserică și societate, potrivit Basilica.

La începutul noului an universitar, Patriarhul Daniel s-a adresat tinerilor și celor care îi sprijină în parcursul academic, transmițându-le binecuvântarea și rugăciunea Bisericii.

„Cu prilejul începutului noului an universitar 2026-2027, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care se pogoară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit (Iacov 1, 17), să binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinții lor, dăruindu-le multă sănătate și mult ajutor!”, a afirmat acesta.

Patriarhul Daniel a subliniat că Biserica îi îndeamnă pe tineri să își asume valorile creștine și să le ducă mai departe în societate.

„Biserica îi cheamă pe tineri să fie căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii”, a arătat reprezentantul BOR.

Patriarhul României a evidențiat și rolul pe care îl are îndrumarea tinerilor, atât din perspectivă spirituală, cât și socială. El susține că sprijinirea acestora trebuie să pornească de la recunoașterea importanței pe care generația tânără o are pentru viitorul comunității.

„Este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică și Societate”, a spus Patriarhul Daniel.

În viziunea Patriarhului Daniel, educația tinerilor nu trebuie să se limiteze la pregătirea pentru o profesie, ci trebuie să contribuie și la formarea lor spirituală și morală.

Un alt punct important al intervenției îl reprezintă familia creștină și responsabilitatea pe care Familia, Biserica și Școala o au în formarea noilor generații.

Patriarhul Daniel consideră că dezvoltarea identității personale, întemeierea unei familii și educarea copiilor în spiritul valorilor creștine trebuie să rămână priorități pentru societate.

„Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru Familie, Biserică și Școală.

Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative, pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor, în vederea participării lor la viața Bisericii și a societății românești”, transmite înaltul reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

Noul an universitar 2026-2027 îi aduce în sălile de curs atât pe absolvenții de liceu care pășesc pentru prima dată în mediul universitar, cât și pe studenții aflați deja în anii superiori.

Pentru unii dintre aceștia urmează un an al aprofundării studiilor, în timp ce alții se pregătesc pentru susținerea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat.