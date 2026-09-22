Se schimbă preferințele tinerilor români pentru facultate. Ce aleg în 2026

Tinerii români care vor să studieze la facultate în străinătate își diversifică alegerile în 2026 și nu mai urmăresc doar destinațiile sau universitățile populare în generația lor, arată datele IntegralEdu. Olanda rămâne principala opțiune, însă interesul scade cu 10%, în timp ce Danemarca, Irlanda, Italia, Franța și Germania înregistrează creșteri importante.

Datele din 2026 indică o schimbare în modul în care elevii români își construiesc traseul universitar în străinătate. Dacă în anii anteriori anumite destinații și domenii de studiu concentrau o parte importantă a aplicațiilor, în prezent opțiunile sunt împărțite între mai multe țări și specializări.

În alegerea unei universități sunt analizate oferta academică, existența programelor în limba engleză, costurile studiilor și ale vieții, perspectivele profesionale și experiența internațională, nu doar reputația unei țări sau popularitatea unui anumit domeniu.

„Observăm o schimbare de mentalitate care este din ce în ce mai pregnantă de la an la an. Tinerii încep să treacă de la «ţara preferată» la «ţara potrivită». Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinaţie pentru că aceasta este populară în generaţia lor, ci caută universitatea şi programul care răspund profilului lor academic, intereselor şi planurilor profesionale. Este un semn al unei abordări mai mature a unei decizii care le poate influenţa următorii ani de studiu şi, ulterior, cariera", declară Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Schimbarea este vizibilă și atunci când sunt comparate destinațiile trecute inițial în dosarele de aplicație cu țările în care elevii ajung efectiv să se înscrie. La începutul procesului, cele mai multe opțiuni se îndreaptă către Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Clasamentul destinațiilor finale arată însă diferit. Olanda rămâne pe primul loc, fiind urmată de Italia, Spania, Marea Britanie și Franța.

În ansamblu, numărul opțiunilor pentru destinațiile analizate a crescut cu 2,7% comparativ cu toamna anului 2025. Diferența importantă apare însă în modul în care acestea sunt distribuite între țări. Deși Olanda își păstrează poziția de lider în dosarele de aplicație, interesul a coborât cu 10%.

În același timp, Danemarca înregistrează o creștere de aproape 170%, Irlanda de 160%, Italia de aproximativ 120%, Franța de 110%, iar Germania de 45%. Marea Britanie revine și ea pe creștere, cu peste 20%. Alexandra Bădescu spune că alegerea unei universități trebuie raportată la profilul fiecărui elev, nu doar la notorietatea instituției sau a țării.

„Rolul nostru nu este să îi spunem unui elev care este universitatea «cea mai bună» în general, ci să îl ajutăm să identifice universitatea potrivită pentru el. O instituţie foarte cunoscută sau o destinaţie foarte populară nu reprezintă automat alegerea potrivită pentru fiecare tânăr. În procesul de consiliere analizăm profilul academic, interesele, aptitudinile, obiectivele profesionale, dar şi aspecte foarte concrete, de la buget şi condiţiile de admitere până la tipul de experienţă universitară pe care şi-o doreşte elevul. De aceea, consultanţa educaţională devine cu atât mai relevantă cu cât oferta internaţională este mai diversă", precizează Alexandra Bădescu.

Schimbările nu privesc doar țările în care elevii vor să studieze, ci și specializările pe care le aleg. Computer Science ocupă în 2026 primul loc în opțiunile tinerilor care aplică prin IntegralEdu. Urmează Electrical Engineering, Global Law/Law și Aerospace Engineering. International Business, domeniu care ocupa prima poziție în 2025 și care în anii anteriori s-a aflat printre cele mai căutate specializări, ajunge în acest an pe locul cinci.

În clasament se mai regăsesc arhitectura, turismul și ospitalitatea, precum și Data Science.

Opțiunile se împart astfel între tehnologie, inginerie, drept, arhitectură și industria ospitalității, iar alegerea unui domeniu exclusiv pentru că este considerat „de viitor” începe să fie înlocuită de analiza compatibilității dintre specializare și profilul elevului.

„Una dintre cele mai importante întrebări nu este «ce domeniu este acum la modă?», ci «ce domeniu mi se potriveşte mie?». Putem vorbi despre tehnologie, inteligenţă artificială, inginerie sau orice altă zonă cu perspective profesionale foarte bune, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare elev trebuie să urmeze acel traseu. O alegere bună începe cu înţelegerea propriilor aptitudini şi interese. Consultantul educaţional îi ajută pe tânăr şi pe părinţii săi să privească dincolo de trenduri şi să construiască un traseu academic realist şi personalizat", precizează Alexandra Bădescu.

Numărul mare de programe și specializări disponibile la universitățile internaționale poate face alegerea mai dificilă pentru adolescenți. Testele de orientare profesională pot fi folosite pentru identificarea intereselor, aptitudinilor și domeniilor către care elevul are o afinitate mai mare.

Rezultatele nu stabilesc în locul tânărului ce facultate trebuie să urmeze, ci pot fi combinate cu discuțiile cu un consultant și cu analiza programelor universitare pentru restrângerea listei de opțiuni.

„Pentru foarte mulţi adolescenţi, dificultatea nu este lipsa opţiunilor, ci exact contrariul: au în faţă extrem de multe posibilităţi şi nu ştiu care li se potriveşte. Testele de orientare profesională ne oferă un punct de pornire pentru o discuţie mult mai aplicată despre aptitudini, interese şi posibile direcţii de studiu. Ele nu aleg în locul elevului, dar, integrate în procesul de consiliere, îl pot ajuta să înţeleagă mai bine de ce un anumit domeniu i s-ar potrivi şi ce alternative merită explorate", mai explică Alexandra Bădescu.

Schimbarea modului în care elevii își aleg traseul universitar se află și în centrul ediției din această toamnă a World Education Fair, organizată de IntegralEdu.

Peste 40 de instituții academice vor participa la eveniment, iar elevii și familiile pot discuta direct cu reprezentanții universităților și pot compara programe, destinații și oportunități.

Participarea la târg poate reprezenta etapa de documentare, urmată ulterior de analiza variantelor în funcție de profilul elevului, condițiile de admitere și obiectivele academice și profesionale.

„World Education Fair by IntegralEdu este mai mult decât un târg în care descoperi universităţi. Este cel mai mare eveniment educaţional dedicat studiilor internaţionale din Europa de Sud-Est şi, pentru un elev, poate reprezenta începutul unui proces de explorare: discută direct cu reprezentanţii instituţiilor, descoperă programe despre care poate nu ştia, compară alternative şi începe să îşi pună întrebările potrivite. Apoi intervine consultanţa educaţională, care îl ajută să transforme toate aceste informaţii într-o alegere personală şi argumentată. Obiectivul nu este ca un tânăr să urmeze trendul generaţiei sale, ci să ajungă acolo unde are cele mai bune premise să se dezvolte", concluzionează Alexandra Bădescu.

Schimbarea începe să fie vizibilă înainte de momentul aplicării la universitate. În cazul taberelor educaționale internaționale, IntegralEdu a înregistrat în 2026 o creștere de 17% a înscrierilor față de sezonul precedent.

În același timp, s-au diversificat atât destinațiile, cât și tipurile de programe alese de familii.

Marea Britanie și Statele Unite rămân printre destinațiile preferate, iar Japonia a ajuns în top 3.

Interesul pentru Asia este, de asemenea, în creștere. China, prin programele desfășurate în Shanghai și Beijing, s-a numărat printre noutățile anului 2026, iar pentru 2027 oferta urmează să includă și Bangkok, Bali și Maldive.

Programele internaționale devin și mai specializate. Taberele de imersiune academică și programele de internship le permit adolescenților să intre în contact cu anumite domenii înainte de a decide ce facultate vor urma.

Printre variantele disponibile se află experiențe axate pe motorsport, inginerie aerospațială sau business în industria bunurilor de lux.

Contactul practic cu un domeniu poate confirma interesul adolescentului pentru o anumită direcție, dar îl poate ajuta și să constate înainte de alegerea facultății că preferă un alt traseu.

„Vedem tot mai clar că familiile nu mai caută pur şi simplu o tabără într-o anumită ţară, ci programul care se potriveşte copilului, vârstei, intereselor şi nivelului său de autonomie. În acelaşi timp, tabăra educaţională evoluează de la experienţa internaţională clasică spre o formă de explorare academică şi chiar profesională. Un adolescent interesat de inginerie aerospaţială, motorsport sau business poate avea contact direct cu domeniul înainte de a decide ce facultate va urma. Este o experienţă care îi poate confirma alegerea, dar la fel de valoros este şi cazul în care îl ajută să înţeleagă că îşi doreşte o altă direcţie", declară Raluca Livia Niculae, Manager Departament Tabere şi Licee IntegralEdu.

Pe lângă componenta academică, familiile acordă o atenție mai mare și experienței culturale oferite de o destinație. Interesul pentru Asia indică și dorința de contact direct cu alte culturi și moduri de viață.

În Japonia, de exemplu, programele pot include activități inspirate din tradiția samurailor, ceremonia ceaiului sau cursuri de caligrafie. Pentru familiile care își planifică din timp parcursul educațional al copilului există și varianta liceelor internaționale din străinătate.

Elevii pot urma sau finaliza studiile liceale într-un sistem internațional, se pot obișnui cu studiul într-o limbă străină și cu mediul academic local și își pot dezvolta autonomia înainte de admiterea la universitate. Perioada actuală este importantă pentru candidaturile la liceele internaționale selective și pentru accesarea burselor disponibile.

Taberele educaționale, internshipurile și programele de imersiune academică vor fi prezentate și la World Education Fair by IntegralEdu din această toamnă, alături de oferta universităților și a instituțiilor internaționale de învățământ. În acest mod, procesul de orientare poate începe cu mult înaintea aplicării la facultate, iar adolescenții pot testa concret domeniile către care se îndreaptă înainte de a lua decizia finală.