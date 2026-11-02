Apar noi detalii din ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu. Omul de afaceri Răzvan Leu afirmă că ar fi achitat un milion de euro pentru a obține un credit de șase milioane de euro. În acest context, procurorii DIICOT verifică traseul sumei și încearcă să identifice conturile prin care ar fi trecut banii, precum și persoanele care le-ar fi controlat. Potrivit informațiilor din anchetă, suma ar fi ajuns inițial într-un cont bancar din Elveția, deschis la o instituție financiară din Zürich.

Ulterior, din același cont ar fi fost transferate peste patru milioane de euro către o bancă din Riga, capitala Letoniei.

Răzvan Leu susține că a achitat un milion de euro pentru a obține o linie de credit de șase milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar procurorii verifică traseul garanției plătite.

Informațiile despre operațiunile financiare au fost prezentate într-o investigație de presă care citează documente din dosarul DIICOT.

Garanția de un milion de euro ar fi ajuns într-un cont din Elveția

Potrivit documentelor menționate în investigație, garanția achitată de Răzvan Leu ar fi fost transferată într-un cont deschis la Incore Bank din Zürich. Banii ar fi ajuns acolo prin intermediul Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica.

Anchetatorii îl indică pe bancherul elvețian Thomas Schätti drept beneficiarul efectiv al contului în care au intrat fondurile.

Procurorii analizează documentele bancare pentru a stabili cine a avut controlul asupra banilor și ce operațiuni au fost efectuate după încasarea garanției.

Omul de afaceri afirmă că plata avea ca scop obținerea unui împrumut de șase ori mai mare decât suma achitată, însă finanțarea nu a mai fost acordată.

Verificările DIICOT vizează și o operațiune ulterioară. Din contul elvețian ar fi plecat un transfer de peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, instituție financiară din Riga.

Potrivit informațiilor prezentate în investigația de presă, procurorii iau în calcul posibilitatea ca în această sumă să se regăsească și milionul de euro plătit de Răzvan Leu. Fondurile ar fi fost amestecate cu banii altor clienți.

Stabilirea transferului nu înseamnă însă că destinația exactă a fiecărei sume a fost identificată. Anchetatorii continuă verificările pentru a reconstitui traseul banilor.

În investigația televizată sunt menționate și acuzații referitoare la utilizarea a aproximativ 21 de milioane de euro pentru cumpărarea unor acțiuni ale instituției bancare din Letonia.

Potrivit informațiilor prezentate de România TV, aceste acuzații ar fi apărut într-o acțiune civilă depusă în Statele Unite, care a fost retrasă ulterior de reclamant, fără a fi exclusă posibilitatea reintroducerii acesteia.

Avocatul bancherului a contestat acuzațiile. Informațiile respective nu reprezintă fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească.

Procurorii continuă cercetările pentru a clarifica întregul circuit financiar, proveniența fondurilor și rolul fiecărei persoane implicate în transferuri.

Călin Georgescu se află în arest preventiv, măsură prelungită de Curtea de Apel București cu încă 30 de zile, în dosarul de înșelăciune.

Măsura preventivă nu reprezintă o stabilire a vinovăției, iar persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție.