Cozmin Gușă susține că, după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu ar fi refuzat să achite aproximativ 300.000 de euro pentru transportul unei delegații americane la București. Printre persoanele care ar fi urmat să vină în România s-ar fi numărat Robert F. Kennedy Jr., Kash Patel și Tucker Carlson. Afirmațiile au fost făcute într-o discuție cu Dan Diaconescu, care a prezentat și mesaje atribuite lui Ovidiu Stănică și Sorin Constantinescu.

Cozmin Gușă a afirmat că o vizită în România a unor persoane influente din cercul lui Donald Trump ar fi fost anulată la finalul lunii noiembrie 2024, după ce nu s-ar fi găsit banii necesari pentru închirierea unui avion privat. Potrivit acestuia, suma solicitată pentru transportul dus-întors între Statele Unite și România era de aproximativ 300.000 de euro, iar responsabilitatea găsirii finanțării i-ar fi revenit lui Călin Georgescu.

„Plătești 300.000 de euro pentru această vizită care te poate face președinte, nu-mi cere mie bani împrumut”, a relatat Gușă că i-ar fi transmis lui Georgescu. Acesta susține că fostul candidat nu ar fi vrut să contribuie cu suma respectivă, deși ar fi avut posibilitatea financiară, și ar fi mizat pe apariția unui alt sponsor.

„A jucat la mai multe capete, crezând că cineva o să vină să pună banii. Cei din America știau că e rezolvată treaba cu banii și au comandat jetul privat”, a spus Cozmin Gușă.

Potrivit relatării lui Gușă, vizita era pregătită imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu. Delegația ar fi urmat să fie formată din aproximativ șase persoane, între care Robert F. Kennedy Jr., Kash Patel, actualul director al FBI, și Tucker Carlson.

„Asta cu avionul s-a derulat la finalul lui noiembrie, după primul tur, când Robert Kennedy Jr. și-a comandat jetul privat. Și a vorbit și cu Kash Patel, actualul șef al FBI, și cu Tucker Carlson, și încă câțiva, erau vreo șase care veneau, toți din prima linie a lui Trump”, a afirmat Gușă.

Acesta a susținut că avionul a fost anulat cu 48 de ore înainte de plecare, după ce organizatorii și-ar fi dat seama că finanțarea promisă nu mai era disponibilă.

Gușă a oferit și o explicație pentru alegerea unui avion privat. Potrivit lui, Robert F. Kennedy Jr. ar fi avut nevoie de un fotoliu special instalat, din cauza unor probleme grave la spate, și nu ar fi putut călători cu o cursă de linie. În plus, a spus interlocutorul lui Dan Diaconescu, sosirea unei asemenea delegații cu un avion privat ținea și de protocol.

În discuție a fost invocat și Ovidiu Stănică, patronul publicației The Diplomatic Affairs, despre care Gușă a spus că s-ar fi implicat în organizarea vizitei și ar fi cheltuit sume importante pentru pregătiri.

Dan Diaconescu a prezentat o conversație atribuită lui Stănică și lui Sorin Constantinescu. În mesaj, Stănică îi spune acestuia că trebuie organizată, în săptămâna următoare, vizita unei delegații formate din patru înalți demnitari americani, după ce sponsorul inițial s-ar fi retras.

„Toată partea logistică, cazare, sală de conferință, convoi, bază, sunt plătite deja de mine. Trebuie ca mâine dimineață la ora 9, însă ora SUA, să ajungă într-un cont din US echivalentul jetului USA-România și retur. Și dacă ar fi sub formă de împrumut, în 30 de zile am putea returna”, a citit Diaconescu din mesajul prezentat în emisiune.

Întrebat cine promisese finanțarea și apoi nu și-ar mai fi respectat angajamentul, Gușă a răspuns că însuși Călin Georgescu ar fi fost cel care se angajase să găsească banii.

„Cel care a promis că rezolvă finanțarea a fost chiar Călin Georgescu. Stănică, în disperare de cauză, vrând să-l ajute și fiind el expus, a plătit, a cheltuit o droaie de bani”, a declarat Gușă. El a adăugat că Stănică s-ar fi bazat pe promisiunile lui Georgescu atunci când a început demersurile de organizare.

În aceeași conversație, Cozmin Gușă a enumerat trei decizii pe care le consideră ratate de Călin Georgescu: neasigurarea banilor pentru vizita delegației americane, faptul că nu ar fi încurajat suficient ieșirea oamenilor în stradă după anularea alegerilor și lipsa unui sprijin mai puternic pentru George Simion.

„Al treilea detaliu este faptul că nu a sprijinit cu toată puterea pe George Simion. Asta e. Deci trei greșeli sau, mă rog, trei regrete în momentul ăsta”, a spus Gușă.

Acesta a susținut că a încercat personal să găsească finanțare și că s-a expus în demersurile de sprijinire a lui Georgescu. „N-am fost decât eu cu Ovidiu Stănică cei care am încercat să-l sprijinim pe Călin Georgescu”, a afirmat el.

Dan Diaconescu a remarcat că mesajele prezentate de Sorin Constantinescu par să confirme relatarea lui Gușă privind solicitarea urgentă de bani pentru avion. Gușă a insistat însă că responsabilitatea finanțării îi aparținea lui Georgescu: „Călin Georgescu avea sumele astea. El, și dacă își vindea casa, trebuia să o rezolve”.

Afirmațiile celor doi au fost făcute în cadrul unei discuții despre evenimentele din perioada dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din 2024. Relatările privind vizita delegației americane, componența acesteia, costurile și promisiunile de finanțare sunt cele prezentate de Cozmin Gușă și Dan Diaconescu în conversația citată.