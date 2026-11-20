WhatsApp pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii de telefoane Android. Aplicația introduce propriul serviciu de stocare în cloud pentru copiile de rezervă ale conversațiilor, fotografiilor și videoclipurilor. Noua opțiune vine cu 2 GB de spațiu gratuit și criptare end-to-end activată automat. Funcția este disponibilă momentan doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul beta, potrivit Computerhoy.

Până acum, utilizatorii de Android au folosit în principal Google Drive pentru salvarea copiilor de rezervă WhatsApp. Noua funcție le oferă însă posibilitatea de a păstra mesajele și fișierele multimedia direct în serviciul de stocare al aplicației.

Modificarea apare în versiunile beta ale WhatsApp pentru Android, începând cu versiunea 2.26.46.4. Prin această schimbare, utilizatorii nu vor mai depinde exclusiv de spațiul disponibil în Google Drive pentru salvarea datelor.

Varianta gratuită a WhatsApp Cloud oferă o capacitate de maximum 2 GB. Pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu, compania pregătește și opțiuni contra cost.

Utilizatorii care aleg serviciile cu plată vor beneficia de o capacitate mai mare pentru copiile de rezervă. Abonamentul WhatsApp Plus va include până la 100 GB de spațiu de stocare.

În schimb, abonamentele mai avansate, precum Meta One, vor putea oferi o capacitate de până la 4 TB.

WhatsApp a pregătit și o perioadă de grație pentru persoanele care renunță la abonament sau nu mai achită serviciul. Fișierele salvate nu vor fi șterse imediat. Utilizatorii vor avea la dispoziție până la patru luni pentru a-și recupera datele înainte ca acestea să fie eliminate definitiv.

Noua funcție nu elimină posibilitatea folosirii Google Drive. Utilizatorii care preferă serviciul Google vor putea continua să salveze copiile de rezervă în cei 15 GB gratuiți, spațiu împărțit între Google Drive, Google Photos și celelalte servicii asociate contului.

Ambele variante vor putea fi selectate din același meniu al aplicației. Astfel, utilizatorii vor putea schimba oricând serviciul folosit pentru salvarea documentelor, fotografiilor, videoclipurilor, notelor vocale și istoricului conversațiilor.

Pentru activarea noii opțiuni, utilizatorii trebuie să intre în setările WhatsApp, să acceseze secțiunea „Chat-uri” și apoi meniul „Copiere de rezervă”. Acolo va apărea și varianta WhatsApp Cloud, dacă funcția este disponibilă pentru contul respectiv.

Unul dintre principalele avantaje ale noului serviciu este protecția datelor. WhatsApp Cloud va utiliza implicit criptarea end-to-end, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să activeze manual această opțiune.

Situația diferă în cazul copiilor de rezervă salvate în Google Drive, unde criptarea end-to-end trebuie activată separat de utilizator.

Noul sistem WhatsApp va folosi implicit cheile de acces ale dispozitivului. De asemenea, utilizatorii vor putea opta pentru o cheie de criptare personalizată, formată din 64 de cifre, sau pentru o parolă obișnuită.

Prin această metodă, nici WhatsApp, nici Meta nu vor putea accesa conținutul copiilor de rezervă protejate prin criptare end-to-end.

Deocamdată, serviciul WhatsApp Cloud este disponibil doar pentru un număr limitat de utilizatori Android înscriși în programul beta prin Google Play.

Prin urmare, este posibil ca noua opțiune să nu apară încă în setările aplicației. WhatsApp intenționează să extindă treptat disponibilitatea funcției în următoarele săptămâni, astfel încât aceasta să poată fi utilizată de toți cei care preferă serviciul propriu de stocare în locul Google Drive, mai arată sursa.