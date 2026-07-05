WhatsApp începe să lanseze o nouă funcție care îi va ajuta pe utilizatori să vadă mai rapid care dintre contacte sunt active în aplicație. Noul indicator de prezență online, sub forma unui punct verde afișat lângă fotografia de profil, este deja disponibil pentru o parte dintre utilizatorii de iPhone aflați în programul de testare, arată computerhoy.20minutos.es.

Noua funcție aduce o schimbare simplă, dar vizibilă: un mic punct verde apare lângă imaginea de profil a contactelor care folosesc WhatsApp în acel moment. Astfel, utilizatorii pot observa dintr-o privire cine este online, fără să mai fie nevoie să deschidă conversația respectivă.

Funcția a fost testată inițial pe Android, unde a fost disponibilă doar pentru un număr limitat de utilizatori beta. Acum, WhatsApp a început să extindă testele și pe iOS, semn că lansarea oficială pentru toți utilizatorii se apropie.

Chiar dacă noul indicator face mai vizibilă activitatea din aplicație, setările de confidențialitate rămân importante. Utilizatorii care aleg să își ascundă statusul „online” ar trebui să poată controla în continuare cine le vede activitatea, la fel ca în cazul opțiunilor existente pentru „ultima accesare”.

WhatsApp încearcă astfel să ofere o experiență mai rapidă, fără să renunțe la opțiunile prin care fiecare persoană decide cât de multe informații afișează celorlalți.

Pe lângă indicatorul online, WhatsApp testează și dezvoltă mai multe noutăți pentru îmbunătățirea aplicației.

Una dintre schimbări vizează conversațiile și organizarea mesajelor. Aplicația lucrează la noi metode prin care utilizatorii să găsească mai ușor discuțiile importante și să gestioneze mai rapid numărul mare de conversații.

De asemenea, WhatsApp continuă dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără instrumente care pot ajuta la rezumarea mesajelor necitite sau la oferirea unor răspunsuri mai rapide.

O altă direcție importantă este personalizarea. Platforma testează noi opțiuni pentru apeluri, interfață și modul în care utilizatorii interacționează cu prietenii sau grupurile.

Ca în cazul multor actualizări WhatsApp, noul punct verde nu ajunge simultan la toți utilizatorii. Funcția este activată treptat, iar perioada de testare permite companiei să verifice eventualele probleme înainte de disponibilitatea generală.

Utilizatorii care vor să primească cele mai noi funcții trebuie să mențină aplicația actualizată la cea mai recentă versiune disponibilă.