WhatsApp a anunțat introducerea unei funcții care le va permite utilizatorilor să inițieze conversații folosind nume de utilizator (username-uri), fără a fi nevoie să își dezvăluie numărul de telefon. Noua opțiune a fost prezentată luni de compania Meta și va fi implementată treptat în cursul acestui an, după o etapă de rezervare anticipată a username-urilor.

Măsura reprezintă una dintre cele mai importante schimbări aduse platformei în ultimii ani în ceea ce privește protecția datelor personale.

Potrivit companiei, funcția urmărește să ofere utilizatorilor un control mai mare asupra informațiilor pe care aleg să le împărtășească atunci când intră în contact cu persoane noi.

Începând de luni, utilizatorii pot începe să își rezerve un nume de utilizator, care va putea fi folosit după lansarea completă a funcției. WhatsApp explică faptul că această etapă este necesară deoarece aplicația este utilizată de peste trei miliarde de persoane la nivel mondial, iar rezervarea din timp va facilita atribuirea unor username-uri unice.

După activarea funcției, utilizatorii vor putea iniția conversații folosind exclusiv username-ul unei persoane, fără ca numărul de telefon să fie afișat interlocutorului. Totuși, numărul de telefon va rămâne obligatoriu pentru crearea și administrarea contului.

Compania precizează că noul sistem nu înlocuiește complet identificarea prin număr de telefon, ci oferă o alternativă suplimentară pentru situațiile în care utilizatorii preferă să își păstreze datele personale private.

Reprezentanții WhatsApp susțin că noua funcție răspunde unei nevoi tot mai frecvente privind protejarea vieții private în mediul online.

„Când o persoană nouă intră în viața ta, de exemplu un coleg de clasă, un vecin sau o persoană cunoscută la un eveniment, distribuirea unui număr de telefon poate părea un pas mare, deoarece acesta este asociat cu multe aspecte din viața ta. Uneori vrei doar să conversezi, fără să îți divulgi numărul de telefon”, se arată în comunicatul companiei.

Noua opțiune va fi utilă și în conversațiile de grup, unde participanții vor putea comunica fără a-și face public numărul de telefon în fața unor persoane pe care nu le cunosc.

WhatsApp precizează că username-urile nu vor putea fi căutate într-un director public. Pentru a contacta o persoană va fi necesar ca utilizatorul să cunoască deja numele de utilizator al acesteia.

Compania introduce și un mecanism suplimentar de securitate pentru a reduce riscul tentativelor de fraudă sau al mesajelor nedorite. Astfel, fiecărui username îi va fi asociată o „cheie” de securitate care va fi utilizată în momentul contactului inițial dintre două persoane.

Scopul acestei măsuri este limitarea tentativelor de uzurpare a identității și creșterea nivelului de încredere în comunicarea dintre utilizatori.

Meta intenționează să ofere utilizatorilor posibilitatea de a revendica același username pe WhatsApp, Instagram și Facebook, facilitând astfel utilizarea unei identități digitale unitare în cadrul ecosistemului companiei.

Această opțiune ar putea simplifica identificarea conturilor oficiale sau personale și ar reduce confuziile generate de folosirea unor nume diferite pe fiecare platformă.

WhatsApp a anunțat că funcția nu va deveni disponibilă simultan pentru toți utilizatorii. Implementarea va avea loc gradual în următoarele luni, iar aplicația va afișa notificări atunci când opțiunea poate fi activată în fiecare regiune.

Compania recomandă utilizatorilor interesați să își rezerve din timp username-ul dorit, având în vedere că fiecare nume trebuie să fie unic la nivelul platformei.