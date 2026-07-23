Social

Meta are un nou rival pe piața ochelarilor inteligenți. Ce pregătește Samsung

Comentează știrea
Meta are un nou rival pe piața ochelarilor inteligenți. Ce pregătește SamsungOchelari inteligenți Samsung. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Samsung a prezentat la evenimentul Galaxy Unpacked organizat la Londra, principalele funcții ale viitorilor săi ochelari inteligenți, care vor folosi inteligența artificială pentru fotografii, filmări, transformarea textelor în notițe și rezumarea mesajelor. Dispozitivul va fi lansat în această toamnă și va concura cu gama Ray-Ban Meta.

Meta are un nou rival pe piața ochelarilor inteligenți. Ce pregătește Samsung

Samsung se pregătește să intre pe piața ochelarilor inteligenți cu un dispozitiv dotat cu funcții bazate pe inteligență artificială și un sistem de control prin gesturi.

Compania a prezentat miercuri principalele caracteristici ale produsului în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked de la Londra. Ochelarii vor avea o cameră integrată, vor putea fotografia și filma ceea ce vede utilizatorul și vor prelua informații din mediul înconjurător. Printre funcțiile anunțate se numără citirea textului de pe o tablă sau dintr-o prezentare și transformarea automată a informațiilor în notițe.

Inteligența artificială va fi folosită și pentru gestionarea mesajelor primite pe telefon. Ochelarii vor putea rezuma textele lungi, iar informațiile esențiale vor fi redate utilizatorului prin difuzoarele integrate în dispozitiv.

Produsul va funcționa conectat permanent la un smartphone, astfel încât o parte dintre funcții vor depinde de telefonul utilizatorului. Samsung încearcă astfel să transforme ochelarii într-un dispozitiv care poate prelua rapid informații din jur și poate reduce timpul petrecut pentru citirea mesajelor sau realizarea notițelor.

Ochelarii trebuie conectați permanent la telefon

Compania a anunțat că testează și un sistem prin care utilizatorii vor putea controla ochelarii cu ajutorul mișcărilor mâinii. Gesturile vor fi detectate prin intermediul unui Galaxy Watch. În viitor, Samsung intenționează să ofere această posibilitate și prin inelul inteligent Galaxy Ring. Sistemul ar urma să permită folosirea anumitor funcții fără atingerea ochelarilor și fără scoaterea telefonului din buzunar.

Samsung nu a prezentat toate comenzile care vor putea fi realizate în acest mod și nici dacă funcția va fi disponibilă din momentul lansării. Viitorul dispozitiv va fi echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, conceput pentru produse inteligente purtabile.

Ochelarii nu vor funcționa independent, ci vor trebui conectați permanent la un smartphone. Aceștia vor fi livrați împreună cu o husă portabilă care va putea fi folosită și pentru încărcarea bateriei.

Samsung a anunțat că, la lansarea programată în această toamnă, va oferi mai multe variante de design și culori decât cele prezentate în cadrul evenimentului.

ochelari Meta

ochelari Meta. Sursa foto: Captură video

Meta controla 69,2% din piața mondială a ochelarilor inteligenți

Intrarea Samsung în acest segment aduce un nou concurent pentru Meta, compania care ocupă în prezent cea mai mare parte a pieței ochelarilor inteligenți. Meta este prezentă pe această piață din 2021 prin gama Ray-Ban Meta. Potrivit companiei de analiză IDC, Meta controla 69,2% din piața mondială a ochelarilor inteligenți în primul trimestru al acestui an.

Compania și-a extins în ultimele luni oferta și a lansat o variantă de bază a ochelarilor inteligenți, comercializată la prețul de 299 de dolari. În 2025, Meta a introdus și modelul Ray-Ban Display, echipat cu ecran integrat și vândut pentru 799 de dolari. Samsung nu a anunțat prețul viitorilor ochelari inteligenți. Vicepreședintele executiv James Choi a declarat însă că dispozitivul va fi poziționat în segmentul premium, fără să ajungă la un preț exagerat.

”Vrem să oferim un produs premium, dar asta nu înseamnă că va avea un preţ exagerat. Cu siguranţă nu va fi un produs din segmentul inferior al pieţei”, a declarat acesta.

Analiștii estimează că Samsung ar putea stabili un preț cuprins între 600 și 700 de dolari. Suma nu a fost confirmată de companie și reprezintă numai o estimare făcută înaintea lansării.

Funcțiile ar putea decide succesul produsului

Succesul comercial al ochelarilor va depinde de diferențele pe care Samsung va reuși să le aducă față de dispozitivele deja disponibile pe piață. Funcțiile AI, transformarea textelor în notițe și controlul prin intermediul ceasului sau al inelului inteligent sunt printre elementele prin care compania încearcă să își distingă produsul.

James Choi a declarat că piața ochelarilor inteligenți se află încă la început și că va rămâne, cel puțin pentru o perioadă, un segment de nișă.

Reprezentantul Samsung nu a prezentat estimări privind numărul de dispozitive pe care compania se așteaptă să le vândă după lansare.

Stiri calde

10:23 - Noi avertizări de la ANM. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

10:20 - Amendamentele rușinii. Sau nerușinării USR

10:12 - Un marinar rănit în incendiul de pe nava Gas Lisbon a murit la spitalul din Tulcea. Alți doi sunt internați

09:59 - Cum se menține Andreea Esca în formă la 53 de ani. Alimentele la care a renunțat

09:51 - Meta are un nou rival pe piața ochelarilor inteligenți. Ce pregătește Samsung

09:41 - Rusia a emis un mandat de arestare pe numele generalului ales de Zelenski să conducă Armata Ucrainei

HAI România!

Amendamentele rușinii. Sau nerușinării USR

Amendamentele rușinii. Sau nerușinării USR

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

Proiecte speciale