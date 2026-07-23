Meta are un nou rival pe piața ochelarilor inteligenți. Ce pregătește Samsung

Samsung a prezentat la evenimentul Galaxy Unpacked organizat la Londra, principalele funcții ale viitorilor săi ochelari inteligenți, care vor folosi inteligența artificială pentru fotografii, filmări, transformarea textelor în notițe și rezumarea mesajelor. Dispozitivul va fi lansat în această toamnă și va concura cu gama Ray-Ban Meta.

Samsung se pregătește să intre pe piața ochelarilor inteligenți cu un dispozitiv dotat cu funcții bazate pe inteligență artificială și un sistem de control prin gesturi.

Compania a prezentat miercuri principalele caracteristici ale produsului în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked de la Londra. Ochelarii vor avea o cameră integrată, vor putea fotografia și filma ceea ce vede utilizatorul și vor prelua informații din mediul înconjurător. Printre funcțiile anunțate se numără citirea textului de pe o tablă sau dintr-o prezentare și transformarea automată a informațiilor în notițe.

Inteligența artificială va fi folosită și pentru gestionarea mesajelor primite pe telefon. Ochelarii vor putea rezuma textele lungi, iar informațiile esențiale vor fi redate utilizatorului prin difuzoarele integrate în dispozitiv.

Produsul va funcționa conectat permanent la un smartphone, astfel încât o parte dintre funcții vor depinde de telefonul utilizatorului. Samsung încearcă astfel să transforme ochelarii într-un dispozitiv care poate prelua rapid informații din jur și poate reduce timpul petrecut pentru citirea mesajelor sau realizarea notițelor.

Compania a anunțat că testează și un sistem prin care utilizatorii vor putea controla ochelarii cu ajutorul mișcărilor mâinii. Gesturile vor fi detectate prin intermediul unui Galaxy Watch. În viitor, Samsung intenționează să ofere această posibilitate și prin inelul inteligent Galaxy Ring. Sistemul ar urma să permită folosirea anumitor funcții fără atingerea ochelarilor și fără scoaterea telefonului din buzunar.

Samsung nu a prezentat toate comenzile care vor putea fi realizate în acest mod și nici dacă funcția va fi disponibilă din momentul lansării. Viitorul dispozitiv va fi echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, conceput pentru produse inteligente purtabile.

Ochelarii nu vor funcționa independent, ci vor trebui conectați permanent la un smartphone. Aceștia vor fi livrați împreună cu o husă portabilă care va putea fi folosită și pentru încărcarea bateriei.

Samsung a anunțat că, la lansarea programată în această toamnă, va oferi mai multe variante de design și culori decât cele prezentate în cadrul evenimentului.

Intrarea Samsung în acest segment aduce un nou concurent pentru Meta, compania care ocupă în prezent cea mai mare parte a pieței ochelarilor inteligenți. Meta este prezentă pe această piață din 2021 prin gama Ray-Ban Meta. Potrivit companiei de analiză IDC, Meta controla 69,2% din piața mondială a ochelarilor inteligenți în primul trimestru al acestui an.

Compania și-a extins în ultimele luni oferta și a lansat o variantă de bază a ochelarilor inteligenți, comercializată la prețul de 299 de dolari. În 2025, Meta a introdus și modelul Ray-Ban Display, echipat cu ecran integrat și vândut pentru 799 de dolari. Samsung nu a anunțat prețul viitorilor ochelari inteligenți. Vicepreședintele executiv James Choi a declarat însă că dispozitivul va fi poziționat în segmentul premium, fără să ajungă la un preț exagerat.

”Vrem să oferim un produs premium, dar asta nu înseamnă că va avea un preţ exagerat. Cu siguranţă nu va fi un produs din segmentul inferior al pieţei”, a declarat acesta.

Analiștii estimează că Samsung ar putea stabili un preț cuprins între 600 și 700 de dolari. Suma nu a fost confirmată de companie și reprezintă numai o estimare făcută înaintea lansării.

Succesul comercial al ochelarilor va depinde de diferențele pe care Samsung va reuși să le aducă față de dispozitivele deja disponibile pe piață. Funcțiile AI, transformarea textelor în notițe și controlul prin intermediul ceasului sau al inelului inteligent sunt printre elementele prin care compania încearcă să își distingă produsul.

James Choi a declarat că piața ochelarilor inteligenți se află încă la început și că va rămâne, cel puțin pentru o perioadă, un segment de nișă.

Reprezentantul Samsung nu a prezentat estimări privind numărul de dispozitive pe care compania se așteaptă să le vândă după lansare.