Ochelarii inteligenți lansați pe piață de Meta, în centrul unei anchete. Unde ar ajunge imaginile, de fapt

Ochelarii inteligenți lansați pe piață de Meta, în centrul unei anchete. Unde ar ajunge imaginile, de fapt
Autoritatea britanică pentru protecția datelor a solicitat companiei Meta explicații după apariția unei investigații jurnalistice care ridică semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate videoclipurile realizate cu ochelarii inteligenți ai companiei. Conform relatărilor BBC, ancheta sugerează că angajați ai unei firme externe ar putea avea acces la unele dintre materialele video înregistrate de utilizatori.

Autoritatea britanică anchetează Meta pentru încălcarea vieții private

Informațiile provin din două publicații suedeze, care susțin că angajații unei companii subcontractoare ar fi avut sarcina de a analiza aceste videoclipuri.

Potrivit investigației, lucrătorii ar fi vizionat conținut variat, inclusiv scene personale sau intime, pentru a ajuta sistemele de inteligență artificială să învețe să recunoască obiecte și situații din imagini.

Meta

Sursă foto: meta.com

Angajații, vizați în anchetă

Jurnaliștii suedezi au intervievat angajați ai firmei Sama, din Nairobi, Kenya, care ar lucra pentru Meta.

Aceștia au declarat că rolul lor presupunea etichetarea manuală a obiectelor din videoclipuri. În cadrul procesului, ar fi avut acces și la transcrieri ale unor conversații purtate între utilizatori și sistemul AI integrat în dispozitive.

Poziția Meta

Meta a confirmat că, în anumite cazuri, apelează la angajați ai unor companii externe pentru a îmbunătăți funcționarea produselor sale.

Compania susține că această practică este menționată în politica sa de confidențialitate și că materialele analizate sunt de obicei procesate cu instrumente care estompează fețele pentru a proteja identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, investigația arată că aceste filtre nu funcționează întotdeauna corect.

Cum funcționează ochelarii inteligenți

Ochelarii inteligenți Meta au fost dezvoltați în colaborare cu branduri precum Ray-Ban și Oakley, care fac parte din grupul EssilorLuxottica. Dispozitivele permit utilizatorilor să înregistreze videoclipuri, să facă fotografii, să asculte muzică sau să efectueze apeluri telefonice.

Modelele recente includ un sistem AI capabil să răspundă la întrebări sau să descrie obiectele surprinse de cameră. O mică lumină de pe ramă semnalează utilizatorului când dispozitivul filmează sau fotografiază.

După publicarea investigației, autoritatea britanică pentru protecția datelor a cerut clarificări cu privire la modul de gestionare a datelor utilizatorilor Meta și detalii despre persoanele care au acces la materialele video.

