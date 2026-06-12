O angajată din Elveția a fost concediată după ce a continuat să ajungă la serviciu cu mult înainte de începerea programului de lucru, în ciuda avertismentelor primite din partea companiei, potrivit publicației Blink.

Instanța a confirmat ulterior legalitatea deciziei, considerând că femeia a încălcat în mod repetat instrucțiunile angajatorului.

Cazul a atras atenția după ce publicația elvețiană Blick a relatat că tânăra, angajată a unei companii de logistică, își începea oficial activitatea la ora 7:30. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea a sosit frecvent la locul de muncă înainte de ora stabilită, uneori chiar la 6:45.

Potrivit companiei, atribuțiile femeii nu necesitau prezența înainte de începerea turei. Aceasta era responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport pregătite cu o zi înainte, activitate care trebuia realizată în timpul programului normal de lucru.

Inițial, angajatorul i-a cerut verbal să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu. Ulterior, compania a emis și un avertisment scris, însă comportamentul a continuat.

În aceste condiții, conducerea a decis încetarea contractului de muncă.

Femeia a contestat concedierea în instanță, susținând că a acționat din profesionalism și din dorința de a-și îndeplini cât mai bine sarcinile de serviciu.

Judecătorii au respins însă această argumentație. În motivarea deciziei, instanța a constatat că angajata intra în incinta companiei fără să aibă atribuții de serviciu înainte de ora oficială de începere a programului și că acest comportament a afectat organizarea internă.

Magistrații au mai subliniat că femeia a ignorat în mod repetat instrucțiunile și avertismentele primite din partea angajatorului.

Potrivit hotărârii, problema principală nu a fost faptul că angajata ajungea devreme la serviciu, ci refuzul de a respecta regulile și dispozițiile companiei.

Instanța a concluzionat că fosta salariată a manifestat „neascultare, neloialitate și abuz de încredere”, apreciind că măsura concedierii a fost justificată și conformă cu legislația muncii aplicabilă în acest caz.

Avocata specializată în dreptul muncii Inés Calle Lambach a explicat că pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără desfășurarea efectivă a unei activități profesionale, poate fi interpretată drept o formă de fraudă privind timpul de lucru.

Decizia instanței arată că respectarea regulilor interne și a instrucțiunilor angajatorului poate avea o importanță la fel de mare ca îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

În acest caz, judecătorii au considerat că încălcarea repetată a dispozițiilor primite a justificat încetarea raporturilor de muncă.