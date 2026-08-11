Ancheta într-un dosar de mare corupție care vizează foști magistrați a fost finalizată de către autoritățile anticorupție din Ucraina. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat marți că dosarul privind acuzațiile de luare de mită împotriva foștilor procurori este pregătit pentru instanță, iar materialele adunate au fost deja puse la dispoziția apărării pentru consultare, conform Mediafax,

Conform probatoriului administrat de anchetatori, fostul prim-adjunct al șefului Parchetului din regiunea Kirovohrad a pretins o sumă considerabilă de bani de la conducătorii a două entități economice. Este vorba despre directorul unei întreprinderi din cadrul Academiei Naționale de Științe Agrare a Ucrainei și conducătorul unei firme de stat.

Suma totală solicitată de fostul magistrat în schimbul influenței sale depășea 88.000 de dolari. În schimbul acestei foloase necuvenite, procurorul se angaja să garanteze închiderea unui dosar penal în care erau vizate cele două persoane.

Modalitatea de plată a mitei a fost una neobișnuită. O parte semnificativă din suma cerută a fost achitată sub forma unui vehicul de lux, respectiv un model Tesla Model X P100D, un SUV electric de înaltă performanță.

Pentru a disimula proveniența bunului și a evita identificarea în anchete, procurorul a apelat la sprijinul unui coleg, care ocupa la acel moment funcția de șef al unui parchet districtual. Acesta din urmă a identificat o persoană terță pe numele căreia a fost redactată o procură specială. Documentul îi oferea titularului dreptul complet de utilizare și chiar de înstrăinare a autoturismului Tesla.

Cu toate acestea, schema gândită de suspecți a fost zădărnicită în momentul în care Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a dispus sechestrul asigurător asupra autoturismului, măsura fiind luată într-o cauză penală separată.

În ciuda complicațiilor apărute cu autoturismul de lux, fostul magistrat a continuat să încaseze sume de bani. Ulterior, acesta a mai primit suma de 13.500 de dolari prin intermediul unei persoane de încredere. Restul sumei convenite inițial nu a mai fost achitat, întrucât procurorul nu și-a îndeplinit promisiunea de a obține clasarea dosarului penal.

Anchetatorii anticorupție au evaluat valoarea totală a mitei solicitate în acest caz la peste 88.000 de dolari. În iunie 2026, autoritățile ucrainene au oficializat statutul de suspecți în acest dosar pentru fostul prim-adjunct al șefului Parchetului regional Kirovohrad, fostul șef al parchetului districtual și un alt complice implicat în rețea.