Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, 20 septembrie 2026, la New York, cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, în prima parte a vizitei sale la sediul ONU. Discuția a avut loc în contextul participării șefului statului la cea de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, unde România este reprezentată la nivel înalt.

După întrevedere, Nicușor Dan a transmis că i-a exprimat lui António Guterres recunoștința României pentru eforturile de identificare a unor soluții pentru conflictele internaționale și pentru promovarea păcii, dialogului și respectării dreptului internațional.

Președintele a menționat, de asemenea, rolul ONU în diminuarea efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra situației umanitare, economiei și securității alimentare globale.

În mesajul publicat după întâlnire, președintele României a precizat că țara noastră va continua să sprijine multilateralismul și inițiativele de reformare a Organizației Națiunilor Unite.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit mesajului președintelui, România își propune să contribuie la consolidarea unei Organizații a Națiunilor Unite capabile să răspundă mai eficient provocărilor internaționale actuale. Declarația se înscrie în agenda vizitei oficiale la New York și în mesajul pe care șeful statului urmează să îl transmită în cadrul Adunării Generale.

Unul dintre subiectele menționate explicit de Nicușor Dan după discuția cu secretarul general al ONU a fost războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele român i-a mulțumit lui António Guterres pentru eforturile ONU de reducere a consecințelor conflictului asupra populației și asupra economiei globale. A fost menționat inclusiv impactul asupra securității alimentare, o problemă care a căpătat o importanță deosebită în contextul conflictului din regiunea Mării Negre.

Mesajul transmis după întrevedere evidențiază astfel trei direcții: sprijinul pentru soluții diplomatice în conflictele internaționale, respectarea dreptului internațional și diminuarea efectelor umanitare și economice ale războiului din Ucraina.

Nicușor Dan se află în Statele Unite în perioada 20-23 septembrie, pentru participarea la evenimentele dedicate celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Potrivit agendei publice, președintele României va susține miercuri, 23 septembrie, intervenția națională în plenul Adunării Generale.

Agenda vizitei include și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai comunității românești din Statele Unite și ai unor organizații internaționale. De asemenea, Nicușor Dan are programată participarea la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Vizita are loc într-un moment în care România își reafirmă în cadrul ONU poziția privind sprijinirea ordinii internaționale bazate pe reguli și necesitatea unor mecanisme internaționale capabile să răspundă conflictelor și crizelor globale.

După întâlnirea cu António Guterres, atenția se va concentra asupra discursului pe care Nicușor Dan îl va susține miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU. Potrivit programului anunțat, mesajul președintelui va aborda contribuția României la pacea și securitatea internațională, precum și sprijinul pentru procesul de reformare a Organizației Națiunilor Unite.

Întâlnirea cu secretarul general António Guterres marchează astfel începutul agendei oficiale a lui Nicușor Dan la ONU și precede principalele reuniuni și intervenții ale delegației României la New York.