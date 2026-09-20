Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj participanților la Summitul Comunității Române organizat la Chicago, în care a vorbit despre relația dintre România și diaspora și despre nevoia ca statul român să recunoască problemele cu care s-au confruntat românii plecați în străinătate. Șeful statului a susținut că această relație trebuie construită pe onestitate, respect și implicare.

Mesajul președintelui a fost prezentat la eveniment de consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană. Nicușor Dan i-a felicitat pe organizatori și pe participanți pentru implicarea în comunitățile românești din Statele Unite.

„Fiecare dintre dumneavoastră are propria poveste despre curajul unui nou început. (...) Ați construit cariere, ați întemeiat familii și ați devenit voci respectate în comunitățile în care trăiți”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a afirmat că apropierea dintre România și diaspora nu poate fi consolidată fără recunoașterea experiențelor dificile prin care au trecut unii dintre cei care au ales să plece din țară.

„Trebuie să avem curajul să spunem că, pentru mulți dintre cei care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite”, a declarat șeful statului. El a menționat, printre probleme, situațiile în care oamenii au perceput nedreptate sau au considerat că munca și competența nu sunt suficient apreciate.

Președintele a insistat și asupra modului în care instituțiile statului interacționează cu românii din străinătate, de la serviciile consulare până la eventualele demersuri pentru investiții sau revenirea în țară.

„Statul român are obligația de a vă trata cu respect, în fiecare interacțiune”, a afirmat Nicușor Dan, adăugând că acest principiu trebuie reflectat în servicii eficiente, reguli clare și răspunsuri oferite la timp.

Șeful statului a vorbit și despre contribuția românilor din SUA la relația dintre cele două țări, prin activități profesionale, universitare, culturale și economice. El a evidențiat totodată rolul voluntarilor și al celor implicați în educarea copiilor și păstrarea limbii române în comunitățile din diaspora.

Nicușor Dan a transmis că România trebuie să creeze condiții pentru cei care iau în calcul revenirea în țară, dar și să mențină legătura cu cei care și-au construit viitorul peste hotare.

„Distanța geografică nu diminuează legitimitatea vocii dumneavoastră”, a mai transmis președintele, subliniind că implicarea și critica de bună-credință fac parte din viața democratică.