Prințul Harry și Meghan Markle își cresc în această perioadă copiii în Marea Britanie, iar apropiații familiei spun că dorința lui Harry este ca Archie și Lilibet să cunoască mai bine țara, tradițiile și familia regală britanică, potrivit Fox News.

Familia Sussex s-a întors în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, pentru o perioadă mai lungă, însă fără revenirea la statutul de membri activi ai Familiei Regale.

Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani, au început școala în Marea Britanie. Mutarea temporară sau extinsă a familiei a readus însă în atenție relațiile tensionate dintre Harry, tatăl său, regele Charles al III-lea, și fratele său mai mare, prințul William.

Mai multe surse citate de presa britanică și americană susțin că apropierea copiilor de rudele regale ar depinde, în primul rând, de evoluția relațiilor dintre adulți.

Potrivit informațiilor publicate de Fox News, Harry consideră că Marea Britanie reprezintă o parte importantă din identitatea copiilor săi. Un apropiat citat de publicație a spus că acesta își dorește ca Archie și Lilibet „să înțeleagă lumea în care a crescut și de unde provine familia lor”.

Relocarea copiilor în Regatul Unit le oferă posibilitatea de a petrece mai mult timp în țara în care s-a născut tatăl lor și de a avea un contact mai apropiat cu rudele din familia regală.

Informația este susținută și de relatări recente din presa britanică. PEOPLE a relatat că familia a ajuns în Marea Britanie pe 26 august și că Harry și Meghan păstrează în continuare locuința din Montecito, California.

Experții regali citați de Evenimentul Zilei (EvZ) consideră că apropierea dintre Archie și Lilibet și ceilalți membri ai familiei nu poate fi analizată separat de relațiile dintre părinții lor.

Kinsey Schofield, prezentatoare și comentatoare a subiectelor regale, a susținut că Harry trebuie să reconstruiască încrederea cu familia înainte ca relațiile dintre copii și verii lor să poată deveni apropiate.

„Harry nu se poate aștepta ca cei mici să repare ceea ce adulții au stricat”, a spus Schofield, potrivit Fox News. Ea a adăugat că relațiile dintre veri ar presupune mai întâi existența unui nivel de încredere între părinți.

Helena Chard, prezentatoare și fotograf britanică, a oferit o perspectivă diferită, afirmând că cei mici ar putea, în timp, să reprezinte un punct de legătură între membrii familiei.

Acestea sunt însă evaluări ale unor comentatori regali și nu reprezintă o poziție oficială exprimată de Palatul Buckingham sau de membrii familiei regale.

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă revenirea la statutul de membri activi ai Familiei Regale. Site-ul oficial al Familiei Regale precizează că ducele și ducesa de Sussex s-au retras din activitatea oficială în 2020. În 2021, Palatul Buckingham a confirmat că cei doi nu vor reveni ca membri activi ai familiei.

În același timp, Harry continuă să aibă activități publice în Marea Britanie. Pe 17 septembrie 2026, el a participat la prima ediție a Invictus Spirit Gala Dinner and Awards, la Londra. Potrivit EvZ, prințul a descris ultimele săptămâni drept „pline de evenimente” și a spus că familia sa este fericită și se adaptează la noua viață din Regatul Unit.

Copiii au început inițial cursurile la o școală din Marea Britanie, însă au fost mutați după doar două zile, pe fondul unor probleme legate de securitatea deplasării către instituția de învățământ. Decizia a fost relatată de PEOPLE, care a citat surse apropiate familiei.

Una dintre principalele probleme este relația dintre Harry și prințul William. Potrivit surselor citate de Fox News și PEOPLE, comunicarea dintre cei doi frați rămâne limitată, în timp ce relația dintre Harry și regele Charles a cunoscut unele contacte recente.

Familia regală britanică nu a anunțat public o reconciliere între cei doi frați. În consecință, afirmațiile privind intențiile personale ale lui William sau despre eventualele condiții pentru o apropiere trebuie tratate ca informații provenite din surse și comentarii ale experților, nu ca poziții oficiale.

Pentru Harry, apropierea geografică de familie poate facilita contactul copiilor cu rudele lor. Totuși, cât de mult se va transforma această apropiere într-o relație de familie rămâne o chestiune privată, care depinde de deciziile celor implicați.

Revenirea în Marea Britanie îi permite lui Harry să le ofere copiilor săi un contact mai direct cu mediul în care a crescut. În același timp, statutul familiei rămâne diferit față de perioada de dinaintea retragerii din 2020.

Pentru Archie și Lilibet, legătura cu Marea Britanie nu înseamnă doar școală și tradiții, ci și relația cu bunicul lor, regele Charles, cu unchiul lor, prințul William, și cu verii lor. Evoluția acestor relații va depinde însă de familia însăși, nu doar de revenirea geografică a ducilor de Sussex.