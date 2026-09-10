Prințul Harry și Meghan Markle au intrat într-o nouă dispută publică cu familia regală britanică, la scurt timp după revenirea lor în Marea Britanie, conflictul pornind de la modul în care este definit statutul lor, potrivit Daily Express.

Regele Charles al III-lea ar fi reafirmat că cei doi nu fac parte din nucleul activ al monarhiei și trebuie considerați persoane private, în timp ce reprezentanții cuplului au transmis că Harry și Meghan preferă să fie descriși drept „figuri publice”.

Schimbul de poziții readuce în atenție relația tensionată dintre Sussex și familia regală. De această dată, disputa nu se referă doar la relația personală dintre Harry și tatăl său, ci la statutul public al cuplului și la felul în care acesta este prezentat după întoarcerea în Regatul Unit.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Palatul a reafirmat că Harry și Meghan nu sunt membri activi ai familiei regale și nu trebuie tratați ca reprezentanți ai monarhiei.

Poziția este legată de acordul stabilit după retragerea celor doi din funcțiile regale, în 2020. În urma acelui acord, Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile oficiale și nu mai folosesc titulaturile de „His Royal Highness” și „Her Royal Highness”.

Cei doi își păstrează însă titlurile de Duce și Ducesă de Sussex și continuă să fie membri ai familiei regale prin relațiile de familie.

Surse apropiate cuplului susțin că Harry și Meghan nu ar fi fost informați în prealabil despre mesajul privind statutul lor.

Reprezentanții acestora ar fi considerat că formularea „cetățeni privați” nu descrie corect poziția pe care cei doi o au în spațiul public. În schimb, echipa Sussex ar fi indicat că Harry și Meghan se consideră „figuri publice”, având în vedere activitățile lor caritabile și proiectele desfășurate în ultimii ani.

Diferența de formulare pare să fi devenit rapid un nou punct de tensiune între cele două tabere.

Acordul încheiat după retragerea lui Harry și Meghan din rolurile regale prevede că aceștia nu mai reprezintă oficial monarhia britanică.

Prin urmare, statutul lor public nu le conferă automat dreptul de a participa la activități oficiale ale familiei regale sau de a vorbi în numele Coroanei.

Titlurile de HRH au rămas „în abeyance”, ceea ce înseamnă că nu sunt utilizate de cei doi. Situația nu trebuie confundată cu pierderea titlurilor de Duce și Ducesă de Sussex.

Momentul în care apare această confruntare este relevant. Harry se află din nou în Marea Britanie pentru activități publice și caritabile, iar revenirea sa a alimentat speculațiile privind o eventuală apropiere de familia regală.

În acest context, delimitarea făcută de Palat transmite că prezența celor doi în Regatul Unit nu înseamnă automat revenirea lor la statutul de membri activi ai monarhiei.

Pentru familia regală, diferența dintre un membru al familiei și un reprezentant oficial al Coroanei rămâne esențială. Harry poate participa la evenimente și proiecte în nume propriu, fără ca acestea să fie considerate activități regale.

Disputa este cu atât mai vizibilă cu cât vine după ani în care Harry și Meghan au făcut declarații publice despre experiențele lor în cadrul familiei regale.

De această dată, însă, subiectul este unul foarte concret: cum trebuie definit statutul lor după revenirea în Marea Britanie.

Poziția Regelui Charles indică menținerea aranjamentului stabilit în 2020, în timp ce tabăra Sussex pare să respingă caracterizarea lor drept simpli „cetățeni privați”.